“Verona weekend”: cosa fare in città e provincia nel fine settimana

“Verona weekend”: se vi state chiedendo cosa fare questo fine settimana a Verona dal 26 al 28 luglio, ecco qualche idea. Eventi a Verona e provincia.

Festa d’Estate e la Mostra delle pesche.

Fino a lunedì 29 luglio, Bussolengo ospita la Festa d’Estate e la Mostra delle Pesche. Il ricco programma comprende musica, cultura e divertimento. La Festa d’Estate valorizza il territorio e i suoi prodotti, con un’attenzione particolare alla pesca.

Profumo di pesca: cenando in De Gasperi.

Sabato 27 luglio, Bussolengo ospita “Profumo di pesca: cenando in De Gasperi”. La cena all’aperto, con una lunga tavolata, avrà luogo in via De Gasperi. Il menu sarà a base di pesca locale, dall’antipasto al dessert, rigorosamente sotto le stelle.

A Pressana la Festa del prosciutto veneto.

A Pressana è tutto pronto per la Festa del prosciutto veneto: ecco tutto il programma della tre giorni grazie a sei volontari della Pro Loco. Questi dopo una stimolante esperienza in Val d’Aosta, e insieme alla cittadinanza sono in procinto di celebrare la Festa del Prosciutto Crudo Veneto. L’evento inizia oggi, venerdì 26 luglio, e continua fino a domenica 28.

Mercato dell’antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio.

Domenica 28 luglio, Valeggio sul Mincio ospita il Mercato dell’Antiquariato e del Modernariato. Nato nel giugno del 1994, si tiene ogni quarta domenica del mese in Piazza Carlo Alberto e strade circostanti. Con circa 100 espositori, l’evento propone oggetti di qualità, tra cui mobili, articoli da collezione e altre curiosità.

Festa de l’Unità di Quinzano: ospite Vincenzo De Luca.

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sarà ospite della Festa de l’Unità di Quinzano stasera, venerdì 26 luglio alle ore 20.30. Intervistato dal giornalista Lillo Aldegheri, De Luca affronterà i temi caldi della politica nazionale.

Programma.

Sabato 27 luglio alle 20.30 si parlerà della situazione politica europea con Beatrice Lorenzin, senatrice Pd, e Alessandra Moretti, europarlamentare Pd in un dibattito dal titolo “L’Italia e l’Europa. Le prossime battaglie“.

Domenica 28 luglio, sempre alle ore 20.30, focus sui temi della sanità territoriale e delle liste di attesa in relazione alla riforma dell’autonomia differenziata con Andrea Crisanti, microbiologo e senatore Pd; Guglielmo Frapporti medico, già segretario FIMMG; Anna Maria Bigon consigliera regionale Pd.

Festa di Sant’Anna.

A Calmasino di Bardolino. Dal 24 al 29 luglio.

Festa degli gnocchi di malga a Valdiporro.

A Valdiporro dal 26 al 28 luglio. Musica live e divertimento per tutti.

Vaeltik Celtic Festival.

Seconda edizione del Festival celtico, dal 26 al 28 luglio a Forte Gisella. Un appuntamento unico con musica, spettacoli e rievocazioni storiche.



Marisa Monte.

Tributo a Marisa Monte: a Verona riceverà un riconoscimento per la carriera e l’impegno sociale e culturale. Questo avverrà in occasione del suo concerto “Os Maiores Successos” in programma al Teatro Romano domenica 28 luglio. Durante l’evento che fa parte della rassegna musicale Rumors Festival, nel cartellone dell’Estate Teatrale Veronese, il comune di Verona renderà omaggio alla straordinaria cantautrice e musicista brasiliana.

Vinicio Capossela.

Una serata di magia musicale si prepara a invadere il suggestivo scenario del Teatro Romano, dove il talentuoso Vinicio Capossela si esibirà. Insieme all’Accademia D’archi Arrigoni la data è fissata per il prossimo 27 luglio. L’evento, intitolato “Altri Tasti Canzoni Urgenti”, promette di essere un’esperienza unica e coinvolgente, un viaggio attraverso le emozioni e le storie raccontate dalla musica.

Merysse.

Sabato 27 Luglio alle ore 21, il parco San Giacomo di Borgo Roma a Verona ospiterà il concerto della cantautrice Merysse. Maria Teresa De Pierro, vero nome, sarà accompagnata dai suoi musicisti: Michele Bertasi alla chitarra e Barbara Dal Frà alla batteria. L’evento è a ingresso libero, grazie al contributo della 5a circoscrizione.

Battisti tribute: Canto Libero.

A Villafranca di Verona, venerdì 26 luglio, un omaggio al periodo d’oro della storica coppia artistica Mogol e Battisti.

Estate a Legnago: i Neri per caso alla Fondazione Fioroni.

Il concerto dei Neri per Caso, gruppo vocale famoso per le loro esibizioni “a cappella”, è uno degli eventi di punta della rassegna “Estate al Fioroni”. Per la prima volta, i Neri per Caso si esibiranno a Legnago, domenica 28 luglio alle ore 21.30 nel Cortile del Centro Ambientale Archeologico. L’evento è curato da Alessandro Rinaldi. Questo concerto si inserisce nel programma della rassegna “Estate al Fioroni”, organizzata dalla Fondazione Fioroni con il supporto dell’amministrazione comunale di Legnago.

Il museo della Radio celebra Marconi.

Sabato 27 luglio il Museo della Radio ospiterà l’annullo postale dedicato a Guglielmo Marconi nell’anniversario del primo collegamento senza fili. L’evento si tiene al museo in piazza Bra, dalle 10 alle 14, con ingresso libero.