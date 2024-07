Shanghai ranking, Scienze motorie al quarto posto della classifica mondiale.

Shanghai ranking, Scienze motorie al quarto posto della classifica mondiale: l’università di Verona si confronta sempre di più con le eccellenze mondiali sul piano della ricerca e della formazione. Le novità e le innovazioni profuse negli anni hanno permesso all’ateneo scaligero di scalare le graduatorie globali.

A confermarlo i risultati dell’istituto internazionale dall’Academic ranking of worlduniversities, Arwu, di Shanghai. Questa anche quest’anno ha realizzato un focus speciale sugli atenei con un dipartimento o una scuola dedicati allo Sport. Verona ha ottenuto il quarto posto generale con l’area di Scienze motorie rappresentata dal dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento e dal Centro di ricerca sport, montagna e salute.

Una posizione di assoluto rilievo, su 300 istituzioni di tutto il mondo, con il punteggio totale di 73.5 su 100 e un lusinghiero 99.8 per le pubblicazioni. Questo in base a dati citazionali che testimoniano la diffusione della ricerca veronese sul movimento nella comunità scientifica internazionale. Ciò rende l’area di Scienze motorie scaligera la prima italiana nel Global ranking of Sport science schools and departments.

La Academic ranking of world universities, Arwu, utilizza sei indicatori oggettivi tutti correlati con la produzione scientifica per classificare le università del mondo, tra cui il numero di ricercatori altamente citati, numero di articoli pubblicati su riviste scientifiche e numero di articoli indicizzati.