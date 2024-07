Sabato al museo della radio l’annullo postale dedicato a Marconi

Sabato al museo della radio di Verona l’annullo postale dedicato a Guglielmo Marconi.

Sabato 27 luglio il Museo della Radio ospiterà l’annullo postale dedicato a Guglielmo Marconi nell’anniversario del primo collegamento senza fili. Era il 27 luglio 1896 quando fu eseguito il primo esperimento di una trasmissione senza fili , oggi comunemente chiamata wireless. Fu fatto di fronte a William Henry Preece, ingegnere capo del British Postal Telegraph Department. Il segnale radio mise in comunicazione il Ministero delle Poste con la Saving Bank in Queen Victoria Street a Londra. Questo coprì una distanza di oltre un chilometro utilizzando una stampante telegrafica “Morse“.

Il bollo speciale delle Poste dedicato all’antenna circolare Elettra 1931 è stato richiesto dall’associazione Museo della Radio. Il servizio postale straordinario si svolgerà nel locale dell’esposizione permanente dedicata a Guglielmo Marconi, in piazza Bra, sabato 27 luglio dalle 10 alle 14, con ingresso libero.

L’annullo imprimerà un segno indelebile che raffigura l’antenna Elettra 1931. Terminato il servizio filatelico temporaneo veronese, il bollo speciale entrerà a far parte della collezione esposta nel Museo Storico della Comunicazione a Roma, già conosciuto come Museo delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Le cartoline dedicate all’evento sono a tiratura limitata (99 pezzi) e il francobollo utilizzato è quello emesso lo scorso 25 aprile per commemorare il 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi. La vignetta riproduce una fotografia d’epoca dell’inventore di fronte a un telefono senza fili. In alto a sinistra il logo del Comitato Nazionale per il 150esimo. In alto a destra il tricolore italiano.

Si tratta di un momento importante per Verona, un evento in ricordo dell’invenzione di Guglielmo Marconi, primo italiano a ricevere il Premio Nobel per la Fisica nel 1909.

Il Museo della Radio.

Il Museo della Radio si affaccia su piazza Bra e raccoglie pezzi unici che raccontano la vita e gli esperimenti di Guglielmo Marconi. All’interno sono esposti radio, dischi, cartoline e manifesti accanto a foto esclusive. La mostra è aperta gratuitamente tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 16 alle 18.

I cimeli sono stati riconosciuti dai familiari del Premio Nobel per la Fisica e l’esposizione è stata visitata lo scorso 12 aprile dal nipote, il principe Guglielmo Giovanelli Marconi. In quell’occasione, davanti all’antenna Elettra 1931 esposta nel pronao di Palazzo Barbieri, un tempo installata sul panfilo adibito a laboratorio per gli esperimenti, ha simulato il gesto anticipatore della trasmissione wireless point-to-point.