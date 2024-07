Bussolengo celebra mezzo secolo di Mostra delle Pesche – Il programma

Festa d’Estate e Mostra delle Pesche a Bussolengo: il programma.

Conto alla rovescia per la Festa d’Estate, e 50esima Mostra delle Pesche, in programma a Bussolengo da giovedì 25 a lunedì 29 luglio.

Ad aprire la manifestazione sarà il tradizionale concerto del corpo bandistico Città di Bussolengo, che si terrà giovedì 25 luglio alle 21 in piazza XXVI Aprile. La stessa piazza ospiterà, alle 21 di venerdì 26, “Insieme per sbaglio”, spettacolo comico di Davide Dal Fiume e Marco Dondarini. Sabato 27 gli appuntamenti saranno tre: alle 18.30 si terrà, nell’ambito del progetto Pagus Pictus, la visita alla Chiesa di San Valentino e al Chiostro dei padri redentoristi a cura del CTG El Vissinel (prenotazioni al numero 3381012945). Dalle 20 in poi, invece, tornerà uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione: “Profumo di pesca: cenando in De Gasperi”, la cena sotto le stelle sulla lunga tavolata allestita in via De Gasperi, con un menù che vedrà protagonista la pesca locale, dall’antipasto al dolce.

Ad accompagnare la serata, la musica del duo di violini “Note dal vivo”. I posti per l’evento sono limitati (info e prenotazioni qui, al Caffè 110 in piazza XXVI Aprile o alla tabaccheria Castioni presso le Porte dell’Adige). La serata proseguirà con la musica pop dei The Waves.

Nella mattinata di domenica 28 luglio, alle 10.30 in piazza XXVI Aprile, si terrà l’inaugurazione della 50ª Mostra delle Pesche, che ospiterà l’esposizione dei prodotti delle aziende locali. Al taglio del nastro parteciperà anche il corpo bandistico Città di Bussolengo.

Esposizione di pittura e scultura.

Contestualmente alla Mostra, è in programma un’esposizione di pittura e scultura con le opere di artisti locali. La mattinata proseguirà con le premiazioni del concorso “Bussolengo Fiorito” e con la presentazione del nuovo logo della consulta Pari Opportunità. Alle 12.30, invece, ci sarà “l’aperitivo al profumo di pesca”. Dalle 11 in poi è in programma il 15° Festival internazionale di chitarra e arpa, con la direzione artistica di Monica Bulgarelli, che proporrà concerti e seminari con artisti quali Federico Franciosi Ciosi, Adriano Sangineto, Janek Pentz, Andrea Valeri e Marianna Blinova. Dalle 18.30 alle 20, sono in calendario le visite guidate alle chiese di San Valentino e San Rocco, sempre a cura del CTG El Vissinel. Alle 21 in piazza XXVI Aprile si terrà un concerto per arpa e chitarra (in caso di maltempo l’evento verrà spostato al mercato ortofrutticolo di via Molinara).

Infine, lunedì 29 luglio alle 21 al mercato ortofrutticolo, spazio al concerto della Mito’s Pop Orchestra, con la direzione artistica di Lino Venturini. Gli eventi estivi di Bussolengo riprenderanno il 16, 17 e 18 agosto, quando si terrà il San Rocco Music Festival: concerti serali dedicati al cantautorato italiano e internazionale.

L’evento è stato presentato dal presidente della Provincia, Flavio Pasini; per il Comune di Bussolengo, il sindaco Roberto Brizzi, il vicesindaco Massimo Girelli, l’assessore all’Agricoltura Giovanni Amantia e l’assessore alla Cultura Valeria Iaquinta. È intervenuto, inoltre, il presidente della fondazione Prodotti Agricoli di Bussolengo e Pescantina, Gianluca Fugolo.