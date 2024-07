Tributo a Marisa Monte: a Verona riceverà un riconoscimento per la carriera e l’impegno sociale e culturale.

Tributo a Marisa Monte: a Verona riceverà un riconoscimento per la carriera e l’impegno sociale e culturale. Questo avverrà in occasione del suo concerto “Os Maiores Successos” in programma al Teatro Romano domenica 28 luglio. Durante l’evento che fa parte della rassegna musicale Rumors Festival, nel cartellone dell’Estate Teatrale Veronese, il comune di Verona renderà omaggio alla straordinaria cantautrice e musicista brasiliana.

Un riconoscimento da parte della città alla trentennale carriera dell’artista, già esibitasi a Verona nel 2003, alla sua continua ricerca e contaminazione artistica, e al suo contributo alla cultura e alla conoscenza. La musica di Marisa Monte è diventata infatti un linguaggio universale simbolo di amore e comunicazione tra i popoli.

Marisa Monte.

Nata a Rio de Janeiro nel 1967, Marisa Monte è una delle più grandi star della musica internazionale. Vincitrice di 4 Latin Grammy, la sua musica fonde samba, pop, jazz e soul, il tutto caratterizzato dalla sua voce sublime. Il suo ultimo lavoro discografico, “Portas”, è uscito nel 2021.

Marisa Monte è un’esploratrice innamorata del passato ma proiettata verso il futuro. La sua carriera è costellata di successi e collaborazioni importanti, tra cui quella con Antonio Antunes e Carlinhos Brown, con i quali ha creato l’album rivoluzionario “Tribalistas”. Ha collaborato anche con artisti del calibro di Arto Lindsay, Philip Glass, David Byrne, Gilberto Gil, Laurie Anderson e molti altri.

Cresciuta ascoltando leggende del jazz come Billie Holiday e Ella Fitzgerald, nel 1986 si trasferisce in Italia per studiare il belcanto e l’opera, influenzata dall’ammirazione per Maria Callas. Lo scorso 24 giugno, Marisa Monte è diventata la terza donna a ricevere una laurea honoris causa dall’Università di San Paolo del Brasile, tributo approvato dal Consiglio dell’Università alla fine del 2023. È anche ambasciatrice del programma “USP Diversa”, che raccoglie fondi e offre borse di studio a studenti in situazioni socioeconomiche vulnerabili.