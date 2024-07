Inaugurati nuovi alloggi alla caserma “Duca” di Montorio Veronese: le foto.

Inaugurati i nuovi alloggi alla caserma “Duca” di Montorio Veronese sede dell’85° reggimento addestramento volontari “Verona” e del 4° reggimento alpini paracadutisti. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del comandante delle Forze Operative Nord, generale di Corpo d’Armata Maurizio Riccò.

Si tratta di una palazzina adibita ad alloggi per il personale militare, completamente ristrutturata secondo moderni standard abitativi e realizzata con criteri ad elevato efficientamento energetico. La struttura, composta da 34 stanze per complessivi 98 posti letto e 2 sale polivalenti, è dotata di impianto fotovoltaico per la produzione di energia, serramenti ed infissi a tenuta termica e sistemi tecnologici a risparmio energetico di nuova generazione.

I lavori sono stati condotti a cura del 5° Reparto Infrastrutture, con il coordinamento dell’Area Infrastrutturale del Comando Forze Operative Nord. Alla cerimonia di inaugurazione dell’edificio erano presenti i Comandanti degli Enti interessati e rappresentanti delle aziende che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.