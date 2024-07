Ponte visconteo a Borghetto sul Mincio: una cena per “salvarlo”

Ponte visconteo a Borghetto di Valeggio sul Mincio: una cena per “salvarlo”.

Lunedì 29 luglio a Borghetto, frazione di Valeggio sul Mincio, ospita la cena evento “Il Ponte e il Fiume” per salvare il ponte Visconteo. L’evento è stato organizzato dall’associazione Save The Bridge e dal ristorante La Vecchia Bottega di Borghetto.

La serata rientra nel Progetto 1, il cui obiettivo principale è raccogliere fondi per la manutenzione del ponte. Un intervento cruciale per preservare questa struttura storica, patrimonio culturale di grande valore. Non a caso, da anni Save The Bridge insieme alla Pro Loco e all’associazione Percorsi, lavorano per il recupero del ponte.

Finalità.

L’ intero ricavato della serata sarà destinato alla manutenzione del ponte Visconteo.

L'evento vuole sensibilizzare le persone sull'importanza della conservazione del patrimonio storico e culturale.

storico e culturale. La serata prevede una cena all’aperto in un’atmosfera conviviale per agevolare i rapporti sociali tra i partecipanti.

Programma.

Ore 20 Benvenuto.

Ore 20:30 Cena sotto le stelle con piatti tradizionali curati dallo chef della Vecchia Bottega di Borghetto. Vini locali. I tavoli saranno disposti lungo il Ponte di Legno e via Michelangelo.

Ore 22 Presentazione del Progetto 1. Il consiglio direttivo di Save The Bridge spiegherà il progetto e illustrerà i benefici fiscali a favore dei benefattori.

I biglietti per la cena sono in prevendita al ristorante Vecchia Bottega di Borghetto e alla pro loco di Valeggio. I posti sono limitati a 216.