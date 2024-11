La magia del Natale illumina il “villaggio” di San Bonifacio: il programma.

Dal 22 novembre, la magia del Natale illumina San Bonifacio che si trasformerà in un magico villaggio natalizio. Ci saranno tante luci, una grande pista di pattinaggio, mercatini e tante attività per grandi e bambini. L’evento “Magia di Natale a San Bonifacio”, andrà avanti fino all’Epifania. La magia delle Feste a San Bonifacio si accenderà venerdì 22 novembre alle 17.30 con l’accensione delle luminarie. Il primo weekend in piazza ci sarà Fogo castagne vin brûlé.





Le attrazioni.

Piazza Costituzione sarà il cuore della festa con il grande albero di Natale, la slitta con le renne e tante attività per bambini, tra cui truccabimbi, giochi e animazione.

sarà il cuore della festa con il e tante attività per bambini, tra cui truccabimbi, giochi e animazione. Pista di pattinaggio : divertimento assicurato per tutta la famiglia. Chi acquista nei negozi aderenti potrà usufruire di sconti sul biglietto.

: divertimento assicurato per tutta la famiglia. sul biglietto. Luminarie natalizie : quest’anno le luci non illumineranno solo il centro storico, ma anche le frazioni, portando lo spirito festivo in tutto il Comune.

: quest’anno le luci non illumineranno portando lo spirito festivo in tutto il Comune. Casette natalizie e food truck: ogni weekend sarà possibile gustare piatti tipici e trovare oggetti unici da regalare.

Gli appuntamenti.

12 dicembre : arriva Santa Lucia con dolci e sorprese per i più piccoli.

: arriva con dolci e sorprese per i più piccoli. 22, 23 e 24 dicembre : Babbo Natale sarà in piazza per incontrare i bambini e leggere le loro letterine.

: per incontrare i bambini e leggere le loro letterine. Mercatini natalizi : ogni domenica su Corso Venezia , con tante idee regalo artigianali.

: , con tante idee regalo artigianali. 22 dicembre: speciale appuntamento con il Mercato di Forte dei Marmi, famoso per i suoi prodotti di qualità.

Musica e spettacoli.

Festival di cori natalizi : esibizioni suggestive in location storiche come l’Abbazia di Villanova , con gruppi come il Coro Novecento, la Schola Cantorum e la New Sambo Big Band .

: esibizioni suggestive in , con gruppi come il . Concerto Gospel organizzato dalla Pro Loco, con i Tribù Gospel Singers .

organizzato dalla . Concerto di Capodanno: il 1° gennaio al Teatro Centrale, un evento per iniziare il nuovo anno con gioia ed emozione.

Laboratori e spettacoli per bambini.

Laboratori creativi natalizi : il 30 novembre e il 28 dicembre in biblioteca e il 6 gennaio al parco della Motta .

: il 30 novembre e il 28 dicembre in e il 6 gennaio al . Spettacoli di burattini: l’8 e il 21 dicembre, e il 18 gennaio nella sala civica Barbarani.

L’evento è promosso dal Comune di San Bonifacio in collaborazione con il Distretto del Commercio, Pro Loco e associazioni locali. L’iniziativa coinvolge anche i negozianti del centro e delle frazioni, per sostenere il commercio locale.