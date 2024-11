Vitiligine Week: incontri gratuiti all’ospedale di Verona Borgo Trento.

Dal 25 al 30 novembre, anche all’ospedale di Verona arriva la Vitiligine Week, una settimana di incontri gratuiti per le persone che convivono con questa malattia. L’ospedale di Borgo Trento è il centro di riferimento in Veneto per l’iniziativa, offrendo visite dermatologiche gratuite il 28 novembre, un’occasione preziosa per confrontarsi con specialisti e conoscere le nuove possibilità di cura.

Organizzata dalla Società Italiana di Dermatologia (SIDeMaST) con il supporto di Apiafco, l’evento vuole accendere i riflettori sulla vitiligine, una malattia autoimmune che colpisce circa 26.700 persone solo in Veneto, spesso con un impatto psicologico e sociale significativo. I pazienti possono prenotare la loro visita chiamando il Numero Verde 800226466, attivo dal lunedì al sabato.

La vitiligine non è solo una questione estetica, ma una vera e propria malattia cronica. Grazie alla ricerca, oggi esistono trattamenti innovativi che possono migliorare la qualità della vita di chi ne soffre.