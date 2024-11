Nuova Ztl e parcheggi, scoppia la polemica: “Così si svuota il centro storico”

Nuova Ztl e parcheggi, Bisinella all’attacco dell’amministrazione: “Troppi disagi nei quartieri, così si svuota il centro storico”.

L’introduzione della nuova Ztl e il piano parcheggi nei quartieri vicini al centro storico di Verona accendono il dibattito. Con l’aumento delle tariffe dei parcheggi a pagamento e l’estensione delle zone a traffico limitato a Santo Stefano, molti cittadini e rappresentanti politici manifestano preoccupazioni per le conseguenze di queste decisioni.

Patrizia Bisinella, capogruppo di Fare, in consiglio comunale ha criticato il progetto. “Questa amministrazione sta trasformando il centro storico in un luogo riservato ai pochi che possono permetterselo – ha dichiarato – allontanando i residenti e rendendo la vita sempre più difficile anche nei quartieri vicini, come Borgo Trento e Valdonega. Si sta creando un sistema che penalizza sia i cittadini che i commercianti“.

Secondo Bisinella, i disagi per i quartieri limitrofi sono già evidenti: “La chiusura del centro storico sta causando traffico caotico in zone come Valverde e gli Scalzi, con code che superano la mezz’ora in alcune ore del giorno. I quartieri rischiano di diventare vere e proprie gabbie per i residenti, mentre i commercianti vedono calare le presenze e gli affari”.

Non è solo una questione di mobilità: Bisinella ha puntato il dito anche contro il degrado che, secondo lei, sta caratterizzando il centro storico nelle ore serali. “Durante la settimana il centro appare vuoto e sporco, con crescenti problemi di sicurezza. È questa la visione di futuro per Verona? I cittadini devono riflettere e chiedersi se è davvero questa la città che vogliono”.