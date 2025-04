Olimpiadi invernali a Verona, dove comprare i biglietti e quanto costano

È partita la corsa ai biglietti per Milano-Cortina 2026: dove comprare i biglietti e quanto costano.

Da oggi 8 aprile alle ore 10, è ufficialmente attiva la vendita dei biglietti per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. È possibile acquistare anche i ticket per i Giochi Paralimpici, in programma dal 6 al 15 marzo 2026. I tagliandi sono digitali, strettamente nominali e acquistabili fino a un massimo di 25 per persona.

Il sistema di vendita permette di riservare i posti migliori tramite la piattaforma ufficiale di Ticketing Milano Cortina 2026, disponibile anche con app.

Agevolazioni: fino al 6 maggio è valida la promozione “Early Bird”, un biglietto a prezzo speciale, limitato nel tempo. I prezzi iniziali saranno validi solo per pochi mesi, dopodiché a partire dal 6 maggio 2025, i prezzi saliranno a un importo standard.

Tutti i biglietti per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono nominali. Il cambio nominativo è gratuito a partire da dicembre 2025 attraverso l’app ufficiale di biglietteria di Milano Cortina 2026.

Visa sarà l’unico metodo di pagamento accettato per l’acquisto dei biglietti. Gli spettatori possono già consultare il calendario delle gare e iniziare a pianificare la loro esperienza olimpica attraverso il sito ufficiale. I bambini sotto i 2 anni avranno accesso gratuito, purché tenuti in braccio da un adulto.

Insieme alla vendita dei biglietti, è in programma anche il lancio di offerte collegate al programma Hospitality. Oltre agli eventi sportivi, sarà possibile prenotare l’accesso alle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi.

Prezzi.

I prezzi dei biglietti per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 variano in base all’evento e alla categoria di posto.

Prezzi generali: partono da 30 euro, per arrivare circa a 100 euro. ​

Cerimonia di apertura (Stadio San Siro, Milano): I biglietti vanno da 260 euro a 2.026 euro. ​

Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali 2026, prevista all’Arena di Verona il 6 marzo 2026, hanno prezzi che variano da 100 a 650 euro, a seconda della categoria di posto scelta.

Cerimonia di chiusura all’Arena di Verona il 22 febbraio 2026: I prezzi variano da 950 euro a 2.900 euro. ​