Olimpiadi in Arena a caro prezzo, fino a 10mila euro a biglietto

Prezzo del biglietto alle stelle: Olimpiadi in Arena, fino a 10mila euro per un pacchetto “vip”.

Il biglietto per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 in Arena, ha un prezzo davvero elevato, specialmente per i pacchetti vip. La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, prevista il 22 febbraio in Arena, e quella di apertura delle Paralimpiadi del 6 marzo, hanno prezzi che lasciano a bocca aperta.

Per chi vuole vivere un’esperienza esclusiva, ci sono pacchetti che arrivano fino a 10 mila euro. Questi comprendono non solo l’accesso all’evento, ma anche vantaggi extra come l’ingresso alla Lounge Hospitality dell’Arena, un buffet di alto livello curato da top chef e accompagnato da vini e altre bevande, oltre a posti di categoria superiore per la cerimonia.

Sul sito ufficiale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è possibile acquistare i biglietti per i vari eventi sportivi, mentre i pacchetti esclusivi sono disponibili su Hospitality.MilanoCortina2026.org. Qui vengono proposte due opzioni principali: “Ticket-Inclusive Overnight” e “Ticket-Inclusive Hospitality”. Meno caro invece, come riporta anche il quotidiano locale L’Arena, per la cerimonia di apertura allo stadio San Siro di Milano, un pacchetto Vip senza pernottamento ha un costo di (soli) 7750 euro.

Anche i biglietti standard non sono economici: per assistere alla cerimonia di chiusura nell’Arena, i prezzi variano da 2900 euro per la categoria A, fino a 950 euro per la categoria C. A San Siro, per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, la categoria più alta costa 2026 euro, mentre la più economica, categoria D, è proposta a 260 euro. Per le Paralimpiadi, i prezzi sono più accessibili: la cerimonia di apertura in Arena oscilla tra 100 e 650 euro.