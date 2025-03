Nuove opere per le Olimpiadi: ecco tutti gli interventi in programma

Variazioni al bilancio per le Olimpiadi, nuove opere in arrivo: ecco gli interventi in programma.

La Giunta comunale ha approvato una serie di variazioni al Bilancio di previsione, un passo importante per garantire nuove opere, interventi e servizi ai cittadini: il programma. Le modifiche riguardano diversi settori, tra cui lavoro, sport, mobilità e sociale.

Un aiuto per i disoccupati.

Grazie a 200 mila euro dalla Regione Veneto, sarà presto pubblicato un bando per lavori di pubblica utilità e cittadinanza attiva. L’iniziativa è rivolta ai cittadini disoccupati che soddisfano determinati requisiti, offrendo loro opportunità di impiego in attività utili alla comunità.

Olimpiadi 2026: stanziati oltre 500 mila euro.

Per i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026, sono state previste risorse straordinarie per più di 500 mila euro, fondamentali per migliorare infrastrutture e servizi in vista dell’evento sportivo internazionale.

Sostegno alle famiglie e educazione alimentare.

La Regione Veneto ha destinato 800 mila euro alla prosecuzione del progetto Fattore Famiglia, che aiuta le famiglie nell’accesso ai servizi per la prima infanzia. Inoltre, la Fondazione Cariverona ha finanziato con 80 mila euro il progetto “La Scuola a Tavola”, per promuovere una corretta alimentazione e ridurre gli sprechi nelle mense scolastiche. L’iniziativa coinvolgerà 11 scuole cittadine con l’obiettivo di estendere i benefici a tutti gli istituti.

Mobilità e restauri monumentali.

Nel settore della mobilità, sono stati stanziati 65 mila euro per la realizzazione di una pista ciclabile in Circonvallazione Oriani. Per quanto riguarda il patrimonio storico, l’amministrazione ha aumentato i fondi per il restauro della Torre Pentagona, con un investimento di 115 mila euro.

Nuovi investimenti per lo sport.

350 mila euro per la riqualificazione dell’ impianto sportivo di Montorio .

per la riqualificazione dell’ . 300 mila euro per adeguare il campo da calcio Gavagnin-Nocini alla Serie C .

per adeguare il alla . 170 mila euro dal Dipartimento dello Sport per la realizzazione di campi da padel al palazzetto Le Grazie.

Acquisto di un terreno per il canile sanitario.

Tra le novità, il Comune prevede l’acquisto di un terreno vicino al canile comunale, destinato a ospitare il canile sanitario dell’Ulss 9, con l’obiettivo di migliorare la gestione degli animali abbandonati.