Acceso l’albero di Bauli in piazza Erbe, a Verona ora è Natale

La luce del Natale accende piazza Erbe con il terzo albero di Bauli.

La luce del Natale accende piazza Erbe con il terzo albero Bauli: è successo ieri, lunedì 25 novembre, con un evento suggestivo che ha coinvolto tre piazze di Verona. In un momento simbolico, un unico pulsante rosso è stato premuto per accendere simultaneamente i maestosi alberi di Natale in Piazza Erbe, Porta Nuova e Piazza dei Signori, trasformando la città in uno spettacolo di luci e colori.

Protagonisti di questo magico scenario sono gli alberi donati da Bauli, che, con il loro fascino e le decorazioni curate, piacciono a cittadini e turisti. Tra i più visti c’è quello di Porta Nuova, che accoglie i chi entra in città, con la sua imponenza. Poi quello di Piazza dei Signori, che brilla in un’atmosfera intima e storica. Infine, l’albero di Piazza Erbe, incastonato in una delle piazze più antiche e suggestive di Verona, aggiunge un tocco unico al cuore della città.

A premere il pulsante che ha dato ufficialmente inizio alle festività natalizie è stato il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, insieme a Michele Bauli, rendendo questo momento ancora più speciale per la città e per le sue tradizioni.