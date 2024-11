“Bomba Day” a Verona: piano di evacuazione e blocco del traffico

Verona, scatta il “Bomba Day” per la rimozione di un ordigno bellico: piano di evacuazione e blocco del traffico.

Verona, scatta il “Bomba Day” per la rimozione di un ordigno bellico: domenica 1 dicembre verrà attivato un piano di evacuazione e bloccato il traffico. Si tratta della rimozione e del disinnesco di una bomba d’aereo della seconda Guerra Mondiale, rinvenuta il 29 ottobre scorso in un cantiere della società V Reti. L’ordigno, di produzione britannica e dal peso di 250 libbre, è stato scoperto in una zona rurale a circa 1.500 metri dalla tangenziale sud, vicino a via Chiodo.

Zona di sicurezza ed evacuazioni.

Per garantire la sicurezza, è stato predisposto un piano di evacuazione che coinvolgerà tutti coloro che si trovano entro un raggio di 334 metri dal punto di ritrovamento. Le operazioni di sgombero inizieranno alle 7 del mattino, con il blocco del traffico stradale, ferroviario e aereo nell’area interessata.

A partire dalle 8, l’Ottavo Reggimento Genio Guastatori della Folgore inizierà le delicate procedure per neutralizzare l’ordigno. Le autorità stimano che i divieti di avvicinamento e circolazione saranno revocati intorno alle 12, al termine della messa in sicurezza.

Trasporto e disinnesco.

Una volta disinnescata, la bomba sarà trasportata in sicurezza verso l’aeroclub di Boscomantico, un’area comunale già utilizzata in passato per operazioni simili. Qui, l’ordigno sarà fatto brillare sotto la supervisione di esperti militari. Il trasferimento verrà fatto con mezzi specializzati dell’Esercito Italiano, scortati dalle forze dell’ordine, dai Vigili del Fuoco e con il supporto di ambulanze della Croce Rossa e del Suem 118.

Modifiche alla viabilità e servizi alternativi.

Durante la mattinata, la circolazione ferroviaria sulle linee Brennero e Mantova-Modena sarà interrotta. Rete Ferroviaria Italiana ha previsto autobus sostitutivi. Sul fronte stradale, la polizia Locale di Verona, insieme alla polizia Stradale, presidierà i punti di accesso e gestirà la viabilità, fornendo indicazioni sui percorsi alternativi.

Supporto per i residenti.

Il comune di Verona si è attivato per fornire assistenza alle persone evacuate, predisponendo strutture di accoglienza per anziani, bambini e cittadini con difficoltà motorie. Saranno messi a disposizione anche mezzi di trasporto per il trasferimento di persone allettate verso centri di ricovero temporanei.