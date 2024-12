Andar per “Boschi a Natale”: tutte le passeggiate organizzate da Unpli a Verona

Unpli Veneto propone “Boschi a Natale 2024”: le passeggiate per esplorare Verona.

Anche quest’anno il 7 e l’8 dicembre, Verona si prepara a vivere un weekend con passeggiate nella natura, con Boschi a Natale 2024. Si tratta dell’evento che invita a esplorare i tesori naturalistici della regione Veneto in uno dei periodi più suggestivi dell’anno: l’inverno.

Grazie alla collaborazione tra Unpli Veneto e Regione del Veneto, oltre 30 passeggiate guidate condurranno grandi e piccini attraverso i paesaggi incantati della nostra regione, con itinerari che spiccano per bellezza e accessibilità. Verona, con i suoi panorami mozzafiato, si conferma una delle protagoniste di questa edizione, che anche d’inverno regala emozioni uniche.

Boschi a Natale non è solo un’occasione per camminare all’aperto, ma un progetto che promuove la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio veneto. Le passeggiate, condotte da guide esperte, sono pensate per tutte le età e livelli di preparazione fisica, rendendole perfette per famiglie, gruppi di amici o semplicemente per chi cerca un momento di connessione con la natura.

Caprino Veronese.

Sabato 7 dicembre alle 14 e domenica 8 dicembre alle 10, il Bosco delle Terre Rosse farà da cornice a una passeggiata sensoriale. Un’esperienza immersiva e unica, che condurrà i partecipanti attraverso un percorso affascinante e ricco di mistero.

Il ritrovo è fissato presso Palazzo Carlotti, in Piazza Roma a Caprino Veronese, punto di partenza per esplorare uno degli angoli più incantevoli del territorio veronese. La passeggiata, adatta a tutti, ha una difficoltà facile ed è accessibile anche a chi non ha grande esperienza in escursioni. È consigliato indossare scarpe da trekking per affrontare con comodità i sentieri del bosco.

La durata dell’attività è di circa tre ore, durante le quali i partecipanti saranno guidati in un viaggio tra i suoni, i profumi e i colori dell’inverno. Un’occasione ideale per riscoprire la quiete della natura e godere della sua magia invernale.

Il costo per partecipare è di 7 euro a persona, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 12 anni. L’iniziativa è curata dalla Pro Loco di Caprino Veronese.

Ferrara di Monte Baldo.

Il fascino dei boschi invernali di Ferrara di Monte Baldo vi aspetta sabato 7 e domenica 8 dicembre con due escursioni guidate, organizzate dalla Pro Loco di Ferrara Monte Baldo.

Sabato 7 dicembre – Alla scoperta dei boschi del territorio. L’escursione del sabato, con ritrovo fissato alle ore 14:00 in Piazza General Cantore, propone un itinerario guidato tra i boschi del territorio di Ferrara di Monte Baldo. Durante il percorso, di difficoltà media, gli escursionisti potranno immergersi nella ricchezza naturalistica della zona, accompagnati da guide esperte che sveleranno i segreti di questo incantevole paesaggio.

L’escursione, della durata di circa due ore, richiede scarponi da montagna. In caso di neve, sarà necessario l’uso delle racchette da neve, disponibili anche a noleggio in loco, per affrontare il tragitto con maggiore sicurezza e comfort.

Domenica 8 dicembre – L’esperienza sensoriale del Monte Cor. La giornata di domenica offre un’esperienza sensoriale unica con un’escursione dedicata al Monte Cor, che prenderà il via alle ore 10:00, sempre da Piazza General Cantore. Questo percorso, di circa quattro chilometri e con un dislivello modesto di 100 metri, è accessibile a tutti ed è pensato per favorire il benessere psicofisico dei partecipanti attraverso un’immersione totale in un bosco plurispecifico.

Le guide condurranno i partecipanti in un viaggio sensoriale tra suoni, profumi e colori della natura invernale, offrendo un’occasione di connessione profonda con il paesaggio circostante. La durata dell’escursione è di circa tre ore, con scarpe da trekking consigliate per affrontare i sentieri in sicurezza.

Informazioni e Costi. Entrambe le escursioni hanno un costo di 7 euro a persona, mentre la partecipazione è gratuita per i bambini sotto i 12 anni. Comunque.

Isola della Scala.

Domenica 8 dicembre, l’incantevole paesaggio di Isola della Scala diventa protagonista con un’escursione attraverso il Bosco dell’Abate, il Bosco Mion Ongaro e il Parco del Riso, un itinerario che coniuga natura, storia e tradizione gastronomica.

Il percorso, che avrà inizio alle ore 10 con ritrovo presso Palazzo Rebotti in via Rimembranza 9, si snoderà tra ambienti ricchi di fascino e biodiversità. Il Bosco dell’Abate, così chiamato per la vicinanza alla storica chiesa Abaziale di Santo Stefano, accoglierà i partecipanti con la sua atmosfera unica, composta da una variegata flora e fauna. Da qui, si proseguirà verso il Bosco Mion Ongaro, percorrendo l’argine del fiume Tartaro, fino a raggiungere il Parco del Riso, un luogo simbolo della tradizione agricola locale. Al termine dell’escursione, della durata di circa un’ora e mezza, sarà possibile degustare un risotto all’Isolana De.Co.

L’escursione, adatta a tutti, richiede scarpe da trekking e prevede un costo di 7 euro, con partecipazione gratuita per i bambini sotto i 12 anni. Organizzata dalla Pro Loco di Isola della Scala, è un’occasione perfetta per immergersi nelle bellezze naturali del territorio.

Marano di Valpolicella.

Sabato 7 dicembre, alle ore 14, sarà possibile immergersi nella natura della Valpolicella con un’escursione guidata attraverso il Parco Valpolicella, un’area protetta di 50 ettari nel cuore del territorio veronese.

Il Parco, con la sua straordinaria biodiversità, rappresenta un vero e proprio gioiello naturalistico e didattico. L’itinerario, della durata di circa due ore e mezza, accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia della Valpolicella.

Il punto di ritrovo è fissato in località Purano, Piazza, nel comune di Marano di Valpolicella. Il percorso, lungo circa 5 km, è di difficoltà media e richiede scarpe da trekking o scarponi da montagna. L’uso dei bastoncini da trekking è consigliato per rendere l’esperienza ancora più agevole.

L’escursione, organizzata dalla Pro Loco di Marano di Valpolicella, prevede un costo di 7 euro, con partecipazione gratuita per i bambini sotto i 12 anni.

Per informazioni e per conoscere gli itinerari veronesi, visitare il sito ufficiale. Prenotazione obbligatoria entro il 4 dicembre sul sito UNPLI Veneto.