“Verona weekend”: cosa fare in città e provincia nel fine settimana.

“Verona weekend”: se vi state chiedendo cosa fare in questo fine settimana dal 13 al 15 settembre a Verona, ecco qualche idea. Con settembre che avanza, le iniziative culturali e ricreative non mancano a Verona e dintorni. Musica, sport, tradizioni o buon cibo, c’è sempre qualcosa da fare.

Tim Music Awards a Verona.

Il 13 e 14 settembre, l’Arena di Verona sarà il palcoscenico dei premi della musica italiana, con artisti molto amati nel panorama musicale attuale.

Oktoberfest a Costermano sul Garda.

Dal 12 al 15 settembre, Piazza San Francesco ad Albarè si trasformerà in un angolo di Baviera con birra, musica e cucina tipica.

La festa di Emmaus Cerea.

Emmaus Cerea fa una festa per i suoi 10 anni di attività, durante i quali ha offerto casa e lavoro a 60 persone. Lo ha fatto autofinanziandosi con 100 mila euro destinati a progetti di aiuto per chi è in difficoltà. Inoltre, ha inviato container di beni in Africa e Bosnia. Per celebrare, il 14 e 15 settembre ci sarà una festa nella sede di via Palazzetto 2, con mercatini di libri, mobili e oggetti, laboratori sulle api, visite all’orto comunitario e all’officina di riciclo, oltre a una mostra fotografica che ripercorre i momenti più significativi della comunità.

Andarò Festival a Montorio.

Dal 13 al 15 settembre al Castello di Montorio si terrà il festival che ospita 26 artisti, oltre a spettacoli di stand-up comedy, talk e fireshow.

Festa dell’Uva a Soave.

Dal 13 al 15 settembre, il borgo medievale di Soave celebra la 96esima edizione della Festa dell’Uva, con eventi legati alla vendemmia e alla tradizione del vino.

Festa della birra a Zevio.

“A tutta birra”, l’evento dedicato agli amanti della birra, si terrà il 13 e 14 settembre a Campagnola di Zevio.

Ennio Morricone “suona” la chitarra a Verona.

Concerti gratuiti a Verona: Ennio Morricone “suona” la chitarra, grazie a un’idea del giovane chitarrista veronese Gregorio Castellani. È lui l’ideatore con l’associazione Melting Pop, del progetto musicale ‘Se Morricone fosse nato chitarrista’, un concerto in cui alcune delle più famose colonne sonore del maestro Morricone vengono proposte attraverso una reinterpretazione per chitarra.

Notte Blu a San Martino Buon Albergo.

Sabato 14 settembre, Borgo della Vittoria sarà protagonista con negozi aperti e stand gastronomici per una festa di fine estate dedicata a tutti.

Festa dell’Uva a Castelnuovo del Garda.

Dal 13 al 15 settembre, Castelnuovo festeggia la 58esima edizione della tradizionale Festa dell’Uva, con stand enogastronomici e bancarelle delle pro loco.

Tocatì a Verona.

Nel quartiere di Veronetta, dal 13 al 15 settembre, torna il celebre Festival Internazionale dei Giochi in Strada, con oltre cento proposte tra giochi tradizionali e visite a luoghi storici.

Bussolengo Antica e Festa dello Sport.

Il 14 settembre, Bussolengo sarà animata da mercatini di antiquariato e modernariato. Agli impianti sportivi invece. spazio alla Festa dello Sport, con attività per tutti.

Bardolino capitale dello sport.

Vari eventi sportivi internazionali il 14 e 15 settembre, tra cui il mondiale di Calisthenics e il Dragon Boat.

Festa di fine estate a Porto San Pancrazio.

Domenica 15 settembre al Centro di Comunità, la festa per celebrare la fine dell’estate, con attività e intrattenimenti per tutti.

Festa del riso con le “nose” a Nogara.

Fino al 15 settembre, Nogara ospita la 38esima edizione di questa festa gastronomica, con la tradizionale specialità del riso con le noci.

Festa del Torbolin a Valeggio sul Mincio.

Dal 13 al 16 settembre, Valeggio celebra la Festa del Torbolin Serate in musica e stand gastronomici.

Mia Women Ride: torna il viaggio in bici per sole donne.

Venerdì 13 settembre torna la manifestazione “Mia Women Ride”: il viaggio in bici dedicato solamente alle donne. Questa pedalata, che proseguirà fino al 15 settembre, vedrà le partecipanti percorrere circa 200 km in tre giorni, da Verona a Bolzano, attraversando il Veneto, il Trentino e l’Alto Adige.