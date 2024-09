La festa di Emmaus Cerea che da 10 anni sostiene le persone in difficoltà.

Emmaus Cerea fa una festa per i suoi 10 anni di attività, durante i quali ha offerto casa e lavoro a 60 persone. Lo ha fatto autofinanziandosi con 100 mila euro destinati a progetti di aiuto per chi è in difficoltà. Inoltre, ha inviato container di beni in Africa e Bosnia.

La festa.

Per celebrare, il 14 e 15 settembre ci sarà una festa nella sede di via Palazzetto 2, con mercatini di libri, mobili e oggetti, laboratori sulle api, visite all’orto comunitario e all’officina di riciclo, oltre a una mostra fotografica che ripercorre i momenti più significativi della comunità.

Domenica, i visitatori potranno gustare caffè, merenda e risotto, accompagnati dalla musica della band Offline MD Rockband e dalle performance del clown Mastro Bottiglia. Durante la festa verranno premiati i volontari che hanno contribuito alla nascita della comunità nel 2014.

Emmaus Cerea.

È nata come espansione della comunità di Villafranca, che non riusciva più a ospitare tutte le persone bisognose di aiuto. Oggi, 16 comunitari vivono nella struttura e si mantengono grazie al lavoro nel mercatino, che rivende beni donati, recuperando risorse per sostenere progetti di solidarietà.

Secondo Luigino De Guidi, presidente della comunità, Emmaus offre un rifugio a chi altrimenti sarebbe per strada. Tuttavia, la comunità deve affrontare sfide, come la riduzione delle entrate del mercatino e la gestione del recupero dei materiali, che evita di mandare tonnellate di rifiuti in discarica.