Le più belle auto classiche dei film sfilano a Bardolino.

Le auto classiche dei film italiani e internazionali, in mostra: sabato 7 e domenica 8 settembre torna a Bardolino il “Garda classic car show”. L’evento è organizzato da Benaco Auto Classiche asd, con il patrocinio del comune di Bardolino. Il concorso è iscritto al calendario nazionale Asi (Automotoclub storico italiano).



Saranno una trentina le automobili in gara, suddivise in cinque categorie: anteguerra, berline, coupé, spider e supercar. La più datata sarà del 1928, la più recente del 1991. Per rendere più spettacolare questa edizione, ci saranno i modelli classici che sono stati immortalati insieme ad attori e registi nella produzione di film famosi. Con modelli identici e dello stesso colore della macchina ripresa nella pellicola. Fra questi, anche l’originale Triumph TR3 nera comparsa nel film “La dolce vita”, anticipa Ugo Vittoni presidente dell’associazione Benaco Auto Classiche che raduna 345 soci.

Oltre all’esposizione, sabato sera ci sarà un grande spettacolo di immagini e luci proiettate sulla facciata della Villa Carrara Bottagisio, aperto a tutti. Saranno proposti brevi spezzoni dei film più iconici, abbinati alla sfilata del modello protagonista della pellicola.



Le 34 auto che parteciperanno al concorso di eleganza “Garda classic car show” arriveranno al parco di Villa Carrara Bottagisio alle 13 di sabato 7 settembre. Resteranno esposte per le valutazioni dei giudici fino alle 21. A quell’ora avrà inizio la parata nel parco, con lo spettacolo di video mapping artistico che “animerà” la facciata di Villa Carrara Bottagisio, trasformandola in un grande schermo.

Domenica 8 settembre le auto saranno esposte sul lungolago Lenotti dalle 9 alle 10.30, quando partiranno per un giro turistico tra le colline dell’entroterra del Garda orientale.