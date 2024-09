Caduta massi: chiuse la Sp 11 Preabocco di Brentino Belluno e la ciclabile.

A causa della caduta di alcuni massi sulla carreggiata, la Sp 11 è stata chiusa a Preabocco di Brentino Belluno. I tecnici della Provincia, usciti in sopralluogo, hanno evidenziato la necessità di verifiche, ed eventuali successivi interventi, direttamente in parete da parte di personale specializzato che verrà individuato a breve. Chiusa anche l’adiacente ciclabile.

Per quel tratto, già interessato in passato dalla caduta di massi, il Palazzo Scaligero sta terminando la progettazione per la completa messa in sicurezza, con un costo previsto degli interventi di oltre 10 milioni di euro.