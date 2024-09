Venerdì la Mia Women Ride: torna il viaggio in bici per sole donne.

Venerdì 13 settembre torna la manifestazione “Mia Women Ride”: il viaggio in bici dedicato solamente alle donne. Questa pedalata, che proseguirà fino al 15 settembre, vedrà le partecipanti percorrere circa 200 km in tre giorni, da Verona a Bolzano, attraversando il Veneto, il Trentino e l’Alto Adige.

La MIA Women Ride è aperta a tutte: sia a chi ha già esperienza di lunghe pedalate, sia a chi vuole provare per la prima volta l’emozione di un’avventura su due ruote. L’evento è un’occasione per condividere esperienze, fare nuove amicizie e scoprire bellissimi paesaggi, sempre con uno spirito di solidarietà e collaborazione tra le partecipanti.

Percorso.

Venerdì 13: partenza da Verona e arrivo ad Avio.

Sabato 14: da Avio a Mezzocorona, con due percorsi a scelta.

Domenica 15: da Mezzocorona a Bolzano, passando per il Lago di Caldaro.

L’evento è promosso da organizzazioni esperte nel cicloturismo, come le “Cicliste per caso” e la Fiab, con l’obiettivo di promuovere la presenza delle donne nel mondo del ciclismo. Per iscriversi bisogna farlo sul posto venerdì 13 settembre, come spiegato sul sito www.miaride.it dove si trovano tutte le info dei due percorsi da 170 e 200 km.