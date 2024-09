Bardolino capitale dello sport veneto: ecco il programma di questo fine settimana

Bardolino capitale dello sport veneto, questo fine settimana: il programma.

Bardolino capitale dello sport veneto: sono tre gli appuntamenti di rilievo in programma sabato 14 e domenica 15 settembre, dall’eco regionale e internazionale. “Il nostro paese ha una lunga tradizione di sport, sia acquatici che terrestri – sottolinea il sindaco Daniele Bertasi –. Sarà un intenso fine settimana all’insegna dello sport, che non è solo agonismo, ma anche divertimento, socialità e, aspetto non trascurabile, tutela della salute”.

Programma.

Sabato 14 settembre.

Bardolino ospiterà l’evento conclusivo del Progetto regionale “Dragon Boat”, per la prevenzione e la sensibilizzazione dell’importanza della riabilitazione e dell’esercizio fisico dopo un intervento chirurgico per un tumore al seno.

A partire dalle 10, dopo i saluti istituzionali con l’assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, al Teatro Corallo in via Fosse, un convegno farà il punto sulla mappatura delle squadre di “Dragon boat” in rosa sul territorio regionale.

Dalle 11 alle 12 ci sarà una tavola rotonda con ospiti dell’Ulss 9 Scaligera, dell’Ulss 2 Marca Trevigiana e dell’Università di Padova.

Dalle 13.30 alle 16.30 le squadre venete e quelle del resto d’Italia si sposteranno su lungolago Cornicello per una competizione partecipativa di “Dragon boat” (una canoa a 20 rematori, con una testa di drago sulla prua). Seguiranno le premiazioni alle 17.



Domenica 15 settembre.

Si potranno provare tanti sport gratuitamente nel parco Carrara Bottagisio, grazie all’unica tappa veronese dei “Festival per lo sport veneto”. Un progetto Coni Veneto organizzato con il supporto della Regione e con la collaborazione dei Coni provinciali, federazioni, società sportive e amministrazioni comunali.



Dalle 9 alle 17 si potranno provare diverse discipline proposte dalle realtà veronesi che hanno aderito all’iniziativa. È consigliato un abbigliamento comodo, con un eventuale cambio per i più piccoli.

Domenica alle 11 alla cerimonia di apertura interverranno il presidente regionale del Coni Veneto Dino Ponchio e l’assessore regionale con delega allo Sport Cristiano Corazzari. Durante la giornata arriveranno altri campioni, come Mattia Cordioli, della nazionale di sitting volley, Federico Falco, bronzo tennis tavolo alle recenti Paralimpiadi di Parigi, e Luciano Zerbini, campione del lancio del disco.



Infine, sabato e domenica gli atleti più forti al mondo si sfideranno nel mondiale di Calisthenics, con l’International Burningate Cup, la competizione più difficile al mondo dedicata al corpo libero. Ci saranno atleti provenienti da 13 nazioni: Italia, Spagna, Francia, Romania, Russia, Brasile, Argentina, Israele, Ecuador, Polonia, Marocco, Egitto e Bulgaria.

Dalle 14.30 di sabato alle 17 di domenica 24 atleti e 6 atlete daranno spettacolo all’interno della struttura dedicata al Calisthenics, installata dal comune di Bardolino nell’area sportiva all’inizio della passeggiata Rivalunga.

Ospiti.

Ci saranno la Federazione Italiana Pallavolo Verona, che ha contribuito all’organizzazione. Federazione Italiana Pallacanestro Verona, AICS (Associazione Italiana Cultura Sport Verona). FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Verona). Federazione Italiana Scherma Verona, FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee Verona). Federazione Italiana Rugby Verona, l’Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d’Italia sez.Verona e il Panathlon Club Verona 1954. Inoltre parteciperanno, con attività dimostrative legate al mondo dello sport e del sociale, Ulss 9 Scaligera, Associazione Nazionale Alpini sez. Verona e Centri giovanili don Mazzi.



“Saranno presenti anche le società sportive bardolinesi, a disposizione di chi vorrà sperimentare un nuovo sport”, fa sapere la consigliera Alessandra Galiotto, che indosserà pure le vesti di testimonial, vista la sua partecipazione come canoista alle Olimpiadi di Pechino 2008, affiancata dall’ex tuffatore olimpico Massimo Castellani.

Tutte le associazioni che hanno aderito.

Asd Benacus Volley Bardolino. Bardolino Basket, Bocciofila Bardolino, Centro Nautico Bardolino, Canottieri Bardolino. Tamburello Bardolino, Diving Center Bardolino, Baldo Junior Team calcio, Tiro a segno Bardolino, Circolo Tennis Bardolino, Karate Benaco. Rugby Valpolicella, Pallanuoto Bentegodi e Tuffi Bentegodi.