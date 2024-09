Temperature in picchiata, prima spruzzata di neve sulle montagne veronesi

Il crollo delle temperature di queste ultime ore ha portato la prima spruzzata di neve sulle cime delle montagne veronesi.

La perturbazione, con drastico calo delle temperature, che ha colpito anche Verona nelle ultime ore ha portato, come previsto, la prima spruzzata di neve sulle montagne veronesi. Cima Telegrafo e Cima Carega, per esempio, si sono svegliate questa mattina imbiancate. Proprio questa mattina la temperatura a Cima Telegrafo era di – 1,1 gradi.

Temperature molto sotto la media nella notte tra giovedì e venerdì con minime comprese in pianura tra +9°C e +13°C, con valori più bassi ad ovest che ad est. Per oggi, venerdì 13, si prevedono temperature massime intorno ai 20°C con ventilazione sostenuta, che nel pomeriggio che farà percepire una temperatura fresca per tutto il giorno. In montagna vento forte, ma la probabilità di precipitazioni è quasi nulla per tutto il giorno.