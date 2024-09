Maltempo in pausa a Verona, ma da giovedì torna la pioggia. E la prima neve

Passata la perturbazione, maltempo in pausa per qualche giorno a Verona. Ma da giovedì torna la pioggia, e forse la prima neve.

Con il passaggio temporalesco di domenica 8 e lunedì 9 settembre, si è conclusa questa fase perturbata iniziata venerdì scorso e che ha portato tra i 170 e 220 mm di pioggia sulla città di Verona. Fino a mercoledì, assicurano gli esperti di meteo4verona, le condizioni rimarranno stabili, ma a partire dalla serata una perturbazione autunnale riporterà precipitazioni diffuse sulla nostra provincia con possibili fiocchi di neve sulle cime delle nostre montagne tra giovedì sera e venerdì.

Domani, martedì 10 settembre 2024, la giornata trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi sia sulle zone di pianura del veronese che su quelle montane. In pianura le temperature massime raggiungeranno valori di 26/28 °C, le minime tra 14 e 17 °C in aperta campagna, tra 18 e 20 °C nel centro urbano di Verona.

Mercoledì 11 cieli parzialmente nuvolosi tra mattino e pomeriggio, coperti in serata quando sono attese precipitazioni specie sulle zone centro settentrionali della provincia. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi.

Giovedì 12 giornata perturbata con precipitazioni diffuse e calo delle temperature sia in pianura che in montagna. Tra pomeriggio e sera non sono esclusi fiocchi di neve sulle cime più alte del monte Baldo e del Carega (previsione comunque da rivalutare nei prossimi giorni). In seguito si prevede ancora dell’instabilità nella giornata di venerdì, mentre in seguito le condizioni dovrebbero ritornare stabili.

Nell’immagine: temperature previste (-4/-2 °C) per giovedì sera a 2900 metri di quota quando alcuni fiocchi di neve potrebbero interessare le cime più elevate del monte Baldo e del Carega (attorno ai 2100/2200 metri di quota). Modello ICON via meteoblue.com