Maltempo, Verona sotto la pioggia: traffico bloccato a Verona sud. Allerta arancione in tutto il Veneto

Maltempo a Verona e in Veneto, nuovo bollettino della Protezione civile.

Come previsto, la perturbazione ha portato il maltempo a Verona e in Veneto. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un nuovo avviso che prevede, tra il pomeriggio di domenica e la mattinata di lunedì, il veloce passaggio di un intenso impulso perturbato, generato da una saccatura estesa tra Inghilterra e Nord Africa che si sposta verso est interessando la nostra regione.

Verona è da ore sotto la pioggia, con le inevitabili conseguenze al traffico e alla viabilità. Disagi si registrano in particolare nella zona di Verona sud, dove il traffico risulta bloccato tra uscita Verona sud e viale del Lavoro: “Evitate il transito in zona” è il consiglio della polizia locale. Esauriti i parcheggi del centro.

Il bollettino delle Protezione civile prevede precipitazioni estese, anche temporalesche con fase più intensa tra il tardo pomeriggio di domenica e le prime ore di lunedì; saranno probabili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, anche ripetuti, e forti raffiche di vento) già nel pomeriggio, più diffusi in serata e con quantitativi di precipitazione anche abbondanti.

Inoltre, è possibile innesco di frane e colate rapide; rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e/o sottopassi; innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, in particolare per le zone in allerta arancione possibile inondazione delle aree limitrofe. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e rapidi.