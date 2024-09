Come vestirsi a un matrimonio, e cosa evitare: la guida definitiva

Il perfetto dresscode: come vestirsi da invitati a un matrimonio, e cosa evitare assolutamente. La guida definitiva.

Come vestirsi a un matrimonio, ecco la guida definitiva. Con l’arrivo di settembre, si apre una stagione perfetta per matrimoni: l’estate è ancora presente ma con toni più freschi e accoglienti. Partecipare a un matrimonio in questo periodo dell’anno richiede un’attenta considerazione del dress code, per essere eleganti ma allo stesso tempo adattarsi alle variazioni climatiche. Ecco una guida per scegliere il look giusto per le cerimonie di settembre, con consigli pratici su colori, tessuti e stili, sia per gli uomini che per le donne.

1. Colore: eleganza autunnale e vivacità.

Settembre segna il passaggio dall’estate all’autunno, per cui è importante scegliere colori che richiamino la stagione in modo appropriato.

Colori per le donne : tonalità calde e avvolgenti come il bordeaux, il verde bosco, l’oro, il terracotta o il marrone chiaro sono perfetti per matrimoni autunnali. Questi colori richiamano la natura che si trasforma e aggiungono un tocco sofisticato al look. Se il clima è ancora caldo, è possibile optare per colori più chiari come il salvia, il blu polvere o il rosa cipria.

: tonalità calde e avvolgenti come il bordeaux, il verde bosco, l’oro, il terracotta o il marrone chiaro sono perfetti per matrimoni autunnali. Questi colori richiamano la natura che si trasforma e aggiungono un tocco sofisticato al look. Se il clima è ancora caldo, è possibile optare per colori più chiari come il salvia, il blu polvere o il rosa cipria. Colori per gli uomini: anche per gli uomini, i colori devono rispecchiare la stagione. Un abito blu notte, grigio antracite o verde scuro sono opzioni classiche e raffinate. Anche il beige o il grigio chiaro sono scelte eleganti, soprattutto per i matrimoni diurni.

2. Tessuti: scegliere la giusta pesantezza.

Le giornate di settembre possono essere imprevedibili in termini di temperatura. Per questo, è essenziale optare per tessuti che offrano comfort, senza però sembrare fuori stagione.

Tessuti per le donne : in caso di un clima mite, il raso o la seta sono ideali. Se invece fa più fresco, tessuti come il velluto leggero o il crepe possono essere perfetti, dando un tocco più strutturato e sofisticato. Non dimenticare una stola o un coprispalle per proteggerti da eventuali sbalzi di temperatura, soprattutto la sera.

: in caso di un clima mite, il raso o la seta sono ideali. Se invece fa più fresco, tessuti come il velluto leggero o il crepe possono essere perfetti, dando un tocco più strutturato e sofisticato. Non dimenticare una stola o un coprispalle per proteggerti da eventuali sbalzi di temperatura, soprattutto la sera. Tessuti per gli uomini: per gli uomini, la lana leggera è un tessuto versatile che funziona bene per settembre. Può essere usata sia per abiti formali che semi-formali, mantenendo un equilibrio tra eleganza e comfort. Evita tessuti troppo pesanti come il tweed, a meno che non ci sia un forte calo di temperatura.

3. Stile: eleganza personalizzata.

Settembre consente di giocare con vari stili senza risultare troppo formali o casual. È importante bilanciare le esigenze della cerimonia con la propria personalità.

Per le donne : abiti midi o lunghi sono sempre una scelta sicura. Le cerimonie diurne permettono l’uso di fantasie floreali su sfondi più scuri, mentre per la sera è preferibile optare per abiti più sobri e monocromatici. Se il matrimonio ha un tema particolare, come boho o rustico, un abito più morbido e fluido può essere l’ideale. Evita abiti troppo corti o eccessivamente appariscenti, preferendo sempre un tocco di classe.

: abiti midi o lunghi sono sempre una scelta sicura. Le cerimonie diurne permettono l’uso di fantasie floreali su sfondi più scuri, mentre per la sera è preferibile optare per abiti più sobri e monocromatici. Se il matrimonio ha un tema particolare, come boho o rustico, un abito più morbido e fluido può essere l’ideale. Evita abiti troppo corti o eccessivamente appariscenti, preferendo sempre un tocco di classe. Per gli uomini: un abito su misura è l’opzione più elegante. A seconda del livello di formalità del matrimonio, si può optare per una giacca senza cravatta per un look più rilassato o un completo tre pezzi per un matrimonio serale. La cravatta o il papillon dovrebbero richiamare i toni dell’abito o del tema della cerimonia.

4. Accessori: dettagli che fanno la differenza.

Gli accessori possono trasformare un outfit semplice in qualcosa di davvero memorabile.

Accessori per le donne : gli orecchini, una clutch raffinata e scarpe eleganti sono essenziali. Opta per scarpe chiuse o peep-toe se la temperatura è più bassa, mentre le sandali eleganti possono essere perfetti per un clima mite. Se il matrimonio si svolge all’aperto, come in un giardino, attenzione ai tacchi: meglio optare per scarpe con tacchi più larghi o zeppa.

: gli orecchini, una clutch raffinata e scarpe eleganti sono essenziali. Opta per scarpe chiuse o peep-toe se la temperatura è più bassa, mentre le sandali eleganti possono essere perfetti per un clima mite. Se il matrimonio si svolge all’aperto, come in un giardino, attenzione ai tacchi: meglio optare per scarpe con tacchi più larghi o zeppa. Accessori per gli uomini: il fazzoletto da taschino è un dettaglio che aggiunge personalità al look, così come i gemelli per un matrimonio formale. Se il matrimonio è meno tradizionale, puoi giocare con cravatte o papillon dai colori o motivi originali. Anche la scelta delle scarpe è fondamentale: mocassini o scarpe eleganti in pelle scamosciata sono opzioni perfette per settembre.

5. Stratificazione: essere preparati a ogni cambio di temperatura.

Vestirsi a un matrimonio in fondo è un’arte. Settembre può riservare serate fresche e improvvisi cambiamenti di temperatura. Ecco perché è importante considerare l’aggiunta di uno strato in più al proprio outfit.

Per le donne : una giacca corta o un bolero in tessuto leggero ma caldo può essere utile. Se il matrimonio si svolge in un contesto più formale, una cappa o un cappottino elegante possono essere la scelta giusta.

: una giacca corta o un bolero in tessuto leggero ma caldo può essere utile. Se il matrimonio si svolge in un contesto più formale, una cappa o un cappottino elegante possono essere la scelta giusta. Per gli uomini: una giacca ben tagliata è essenziale, anche se si prevede di non indossarla per tutta la durata della cerimonia. Considera l’aggiunta di un gilet se desideri un look più strutturato senza dover indossare sempre la giacca.

6. Cosa evitare.

Sebbene sia fondamentale seguire il proprio stile, ci sono alcune regole non scritte da rispettare per evitare di fare scelte inappropriate.

Per le donne : evitare il bianco (riservato alla sposa) o il nero totale (troppo funebre per un matrimonio), a meno che non venga specificato nel dress code. Attenzione anche a evitare outfit troppo esagerati, che potrebbero distogliere l’attenzione dalla sposa.

: evitare il bianco (riservato alla sposa) o il nero totale (troppo funebre per un matrimonio), a meno che non venga specificato nel dress code. Attenzione anche a evitare outfit troppo esagerati, che potrebbero distogliere l’attenzione dalla sposa. Per gli uomini: evitare abiti troppo casual come jeans, scarpe da ginnastica o t-shirt, a meno che non sia espressamente indicato un dress code informale. Anche i colori troppo vivaci o le stampe eccentriche possono essere evitati a favore di una sobrietà elegante.

Conclusione.

Partecipare a un matrimonio a settembre offre la possibilità di esprimere eleganza e stile in un contesto stagionale unico: e vestirsi adeguatamente è essenziale. Seguendo questi consigli di dress code, sarai perfettamente in sintonia con la cerimonia, adattandoti ai cambiamenti climatici con gusto e raffinatezza. L’importante è sentirsi a proprio agio nel proprio abito, rispettando al contempo le regole di stile e l’atmosfera dell’evento.