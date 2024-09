Nogara e Bassa veronese, maxi controlli dei carabinieri e raffica di multe

Maxi controlli dei carabinieri di Villafranca tra Nogara e la Bassa veronese, più di cento le persone controllate, 70 i mezzi.

Controlli straordinari nel territorio di Nogara e della Bassa veronese da parte dei carabinieri di Villafranca di Verona durante lo scorso fine settimana. Sono stati controllati 70 mezzi e identificati più di 100 soggetti, alcuni dei quali multati per infrazioni al codice della strada. Proprio nell’abitato di Nogara, tre persone sono state sanzionate per possesso di stupefacente ad uso personale e un extracomunitario è stato deferito a piede libero all’autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

In particolare, quest’ultimo è stato notato dai militari di pattuglia mentre transitava per le vie di Nogara a bordo di un monopattino elettrico, ma alla vista dei carabinieri abbandonava il velocipede per allontanarsi a piedi. Inseguito, poco dopo veniva fermato e sottoposto a controllo.