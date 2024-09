Atv: da mercoledì scatta l’orario invernale dei bus urbani ed extraurbani. Linee, novità e modifiche.

Da mercoledì 11 settembre entrerà in vigore l’orario invernale per i bus urbani ed extraurbani di Atv, in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico. Il servizio sarà a pieno regime, ma con importanti modifiche agli orari delle corse scolastiche. Questo perché molte scuole superiori hanno adottato la settimana di lezione su cinque giorni anziché sei.

Massimo Bettarello presidente di Atv, sottolinea che la riorganizzazione è ancora in fase di transizione, poiché alcune scuole mantengono le lezioni il sabato. Inoltre, ATV continua a fare i conti con una carenza di autisti, con circa 80 conducenti mancanti. Per risolvere questo problema, l’azienda ha avviato diversi programmi per formare nuovi autisti, tra cui contratti di apprendistato e corsi per ottenere la patente, ma le uscite anticipate e i pensionamenti stanno rallentando i progressi.

Nonostante queste difficoltà, il direttore generale Stefano Zaninelli conferma che “Atv è pronta a gestire circa 4 mila corse giornaliere, coprendo sia la rete urbana di Verona che quella extraurbana. Anche la campagna abbonamenti sta andando bene, con oltre 60 mila abbonati, di cui 45 mila studenti. Comunque è possibile che nelle prime settimane di scuola si verifichino alcuni disagi legati al nuovo orario”.

Rete urbana di Verona.

Sul fronte della rete dei servizi, alcune novità sono da segnalare per chi si sposta in città e nell’area metropolitana del capoluogo.

Linea 21 Verona-Palazzina-San Giovanni Lupatoto: dal lunedì al sabato il percorso delle corse con capolinea Palazzina viene prolungato a sud in via Ca’ di Mazze’. In questo modo viene raggiunta dal servizio di trasporto la zona tra Palazzina e San Giovanni Lupatoto che ospita sia aziende che strutture ricreative molto frequentate. Sempre per la linea 21, come per la 22 e 72, in Borgo Roma viene confermato l’attuale percorso alternativo conseguente alla chiusura del ponte di via delle Menegone.

Nuova linea 86. La linea serale 85, che nel corso di quest’estate è stata molto apprezzata dai giovani per collegare i locali delle Torricelle, da mercoledì sarà limitata sul percorso Porta Vescovo-Valdonega-Ospedale Borgo Trento con frequenza di 45′ fino a mezzanotte. Per servire i locali delle Torricelle si sta valutando di attivare, a partire dal mese di ottobre, un collegamento bus specifico, denominato linea 86, operativo nei giorni di mercoledì, venerdì e sabato sul percorso Porta Vescovo-piazza Isolo-San Giorgio-Torricelle, con frequenza ogni 50′. L’operatività della linea 86 sarà prolungata fino alle 3.20.

Abbonamenti scontati per il 3° figlio. In tema di agevolazioni tariffarie, è importante ricordare che da quest’anno su iniziativa dell’amministrazione comunale di Verona, è attiva una specifica scontistica rivolta alle famiglie numerose. Viene infatti prevista la gratuità dell’abbonamento annuale City Mover, valido sulle linee urbane, dal terzo in figlio in poi, a condizione che anche i primi due siano in possesso di abbonamento con la medesima validità temporale. Per ottenere l’abbonamento gratuito a partire dal terzo figlio, le famiglie interessate devono rivolgersi alle biglietterie Atv di Verona Porta Nuova e Verona Piazza Simoni. La scontistica prevede il primo abbonamento a costo pieno, il secondo scontato del 15 per cento e la gratuità dal terzo in poi.

Rimangono in vigore anche le altre agevolazioni finanziate dal Comune di Verona su alcuni titoli di viaggio disponibili tramite app Ticket Bus Verona e biglietterie aziendali. Calmierato il prezzo del carnet da 10 corse, che costa 12,50 euro anziché 13,50, mentre il biglietto giornaliero urbano di 5 euro può essere utilizzato da un adulto e da un minore di 14 anni che viaggiano insieme. Il biglietto urbano gruppi consente a un gruppo di quattro persone (composto da un adulto e tre minori di 14 anni, o da due adulti e due minori di 14 anni, oppure da quattro adulti over 70) di viaggiare insieme per un viaggio di andata e ritorno ciascuno della durata di 90 minuti al prezzo di 8 euro. Il biglietto di 90 minuti a fasce orarie, dà invece la possibilità di viaggiare sulla rete urbana dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 al costo di un euro.

Percorsi bus in città. L’attuale configurazione dei percorsi dei bus tra il centro storico e la Stazione di Porta Nuova, introdotta a seguito dei lavori per il sottopasso, rimarrà per il momento inalterata nonostante la riapertura dell’arteria. L’hub di partenza per i servizi scolastici continuerà quindi ad essere l’area di via Pallone, soluzione che si è rivelata particolarmente funzionale per facilitare gli scambi tra gli speciali scuola e le linee dirette in provincia. Lo stesso vale per l’attuale dislocazione dei marciapiedi di attesa dei bus sul piazzale XXV Aprile, che rimarrà inalterata almeno fino a novembre. Da fine anno è invece prevista l’inversione della direzione dei marciapiedi, in vista della configurazione del transito dei bus urbani compatibile con la filovia.

Rete Extraurbana.

Linee da/per la Pianura e il Legnaghese. In ambito extraurbano, novità per le linee che collegano la città con la Pianura e l’area di Legnago, in particolare la 141 (Legnago-Roverchiara-Oppeano Verona), 143 (Legnago San Pietro di Morubio-Verona), 144 (Legnago-Cerea-Bovolone-Verona). Il loro percorso abituale in ingresso a Verona al mattino, lungo via Tombetta, è da sempre fonte di importanti ritardi che si ripercuotono sull’ingresso degli studenti agli istituti. Da quest’anno il percorso viene modificato in via sperimentale con l’obiettivo di snellire i tempi di percorrenza, prevedendo il transito da via Legnago, via dei Lamberti, via Comacchio, via Fiume, via dell’Agricoltura, viale Piave e fermata in Stazione Porta Nuova.

Linee Express potenziate. Le linee “veloci” che collegano il centro con la provincia senza fermate intermedie sono sempre più apprezzate dall’utenza, tanto che da quest’anno alcuni collegamenti vengono potenziati. In particolare viene raddoppiato il servizio sulla X02 che collega San Giovanni Ilarione-Montecchia di Crosara-Monteforte-Soave con Verona. Dal 23 settembre sarà attivata una nuova corsa Express con partenza da Montecchia di Crosara alle 6.26 e transito da San Bonifacio.

Potenziato anche il collegamento della Linea Express X05 Torri-Garda-Verona con lo sdoppiamento del percorso: un bus seguirà l’instradamento via Bardolino ed uno via Costermano-Albarè-Affi, in modo da offrire maggiore risposta agli utenti residenti in queste località prima servite solo dalla X06.

Linea Brentino-Spiazzi-Santuario Madonna della Corona. Ottimo riscontro in termini di passeggeri trasportati per il nuovo collegamento a carattere prettamente turistico, attivato dallo scorso 15 agosto nei giorni di sabato e festivi tra Brentino e Spiazzi per favorire i pellegrini che percorrono il sentiero diretto al Santuario di Madonna della Corona. Il servizio è stato utilizzato mediamente da una ventina di persone a corsa, con punte di oltre 35 passeggeri, in gran parte pellegrini e turisti ma anche lavoratori stagionali nella zona. Il servizio sarà quindi prolungato anche nei prossimi fine settimana, indicativamente fino a metà ottobre e comunque fino a che il flusso dell’utenza resterà sostenuto.