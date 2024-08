Atv Verona cerca autisti e apprendisti: lanciati 2 bandi con scadenza a settembre.

Atv Verona lancia due nuovi bandi ieri 28 agosto, e cerca autisti e apprendisti per la società di trasporti. Le domande per partecipare alle selezioni devono essere inviate entro il 20 settembre per gli apprendisti ed entro il 23 settembre per gli autisti.

Autisti a tempo indeterminato: requisiti.

Possono candidarsi i cittadini europei e chi ha un regolare permesso di soggiorno in Italia. I requisiti: buona padronanza della lingua italiana, assenza di condanne penali e nessun licenziamento per giusta causa da parte di enti pubblici o aziende del settore trasporti. È inoltre richiesta la licenza media, il possesso della patente DE e del certificato di qualificazione del conducente (CQC).

Apprendistato per giovani e disoccupati.

Atv Verona offre anche un programma di apprendistato rivolto a giovani tra i 21 e i 29 anni, e a persone sopra i 29 anni che siano disoccupate o in mobilità. I candidati devono avere almeno la licenza media e la patente di guida di categoria B. Gli apprendisti selezionati saranno inseriti con un contratto di apprendistato della durata di 24 mesi, durante i quali svolgeranno la funzione di controllore sugli autobus. Atv finanzierà un corso per l’ottenimento delle patenti D e DE e del CQC. Alla fine del periodo di apprendistato, è prevista l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, offrendo una opportunità di carriera.

Come candidarsi.

Le domande di partecipazione per gli apprendisti devono essere presentate entro le ore 12 del 20 settembre, mentre per gli autisti la scadenza è fissata alle ore 12 del 23 settembre. Entrambi i bandi e i moduli di partecipazione possono essere scaricati dal sito ufficiale di Atv, dove sono disponibili anche ulteriori dettagli sui requisiti e sulle modalità di selezione.