Autunno a Verona: mostre d’arte e lettura nelle biblioteche, gli appuntamenti

Autunno a Verona: mostre d’arte e lettura nelle biblioteche, tutti gli appuntamenti.

Autunno a Verona: arte e lettura nelle biblioteche fino al 29 settembre, alla Biblioteca Ragazzi in via Cappello 43. La nuova proposta espositiva è la mostra “Vendesi casa d’artista”. Illustrazioni di Ericavale Morello, promossa dal Comune in collaborazione con la casa editrice Camelozampa, la libreria indipendente Farfilò di Verona e Grafiche AZ.

L’evento è inserito nel format “Arte in gioco”, ideato dall’Assessorato alla Cultura, Turismo e Rapporti con l’Unesco del Comune e dai Musei civici. Collaborano: Associazione Giochi Antichi (Aga) e l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura (Icpi). Evento pensato in occasione della XXII edizione del Festival Internazionale dei Giochi di Strada – Tocatì, in programma dal 13 al 15 settembre a Veronetta.

Vendesi casa d’artista.

Tratta dall’omonima pubblicazione edita dalla casa editrice Camelozampa, la mostra è una sorta di catalogo di un’agenzia immobiliare specializzata in case di celebri artisti.

Ericavale Morello, storica dell’arte e talentuosa illustratrice, ci guida in un gioco esilarante e affascinante alla scoperta di 25 case appartenute a nomi eccellenti.

Dalla casa di Pollock, piena di macchie che non se ne vanno più via, a quella di Hokusai con un’onda in pericoloso avvicinamento. Ogni pagina dell’albo Vendesi casa d’artista regala strepitosi scorci e annunci immobiliari che non possono non far scoppiare una risata.

La mostra ci porta dietro le quinte di questo geniale e insolito approccio all’arte, con l’esposizione di tavole, disegni preparatori e approfondimenti. L’esposizione prosegue fino al 29 settembre.

Altri appuntamenti.

Sabato 14 settembre, durante il finesettimana del Tocatì, si svolgeranno in Biblioteca Ragazzi anche una serie di eventi collegati alla mostra. Dalle 10 alle 13 Giulietta e Romeo Vendono Casa, l’atelier per bambini con Ericavale Morello, introdotto da Silvia Mengali della Libreria Farfilò, con il sostegno di Fondazione San Zeno. Nel pomeriggio dalle 15 alle 18 il seminario di formazione con Ericavale Morello “Avvicinare i più piccoli alla storia dell’arte”, introdotto da Lucia Cipriani della Libreria Farfilò. Alle 18.30 la presentazione della mostra con l’autrice.

Mercatini libri usati.

Sabato 14 e domenica 15 settembre, dalle 10 alle 19, si aprirà in Biblioteca civica il primo di una serie di Mercatini dei libri usati. Un’occasione per valorizzare le donazioni dei cittadini, rimettere in circolo i libri non più utili alle biblioteche e promuovere la lettura. Il ricavato andrà tutto in acquisto di nuovi libri.

Sabato 21 settembre continueranno alla Biblioteca di Santa Lucia, in via Mantovana 66, sabato 28 settembre alla Biblioteca di Borgo Trieste in via M. Della Torre 2/a e sabato 5 ottobre alla Biblioteca di Borgo Roma, in via Porto Tolle, 1. Il tutto nell’ambito del progetto SPAZI LIBeRI, finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili. L’orario sarà sempre dalle 10 alle 13.

Maratona di lettura.

Le Biblioteche aderiscono anche all’ottava edizione della maratona di lettura “Il Veneto Legge”, ideata dall’assessorato alla cultura della Regione del Veneto. Collaborano la sezione regionale dell’associazione Italiana Biblioteche e l’Ufficio Scolastico Regionale, e il sostegno dell’associazione Librai Italiani-Confcommercio, del sindacato Italiano Librai Cartolibrai-Confesercenti, dell’associazione Editori Veneti, dell’associazione degli editori indipendenti e dell’associazione Italiana Editori, che si svolgerà venerdì 4 ottobre in tutto il Veneto.

Oltre ad ospitare la maratona di lettura alla Civica e le altre biblioteche di quartiere, mercoledì 18 settembre alle 21 allo spazio Nervi in Biblioteca Ragazzi è stata organizzata anche una serata con Il Narratore audiolibri e Daniele Zovi, per parlare sia del lavoro di Zovi, ma anche di quello su gli audiolibri con letture o ascolti di registrazioni.

Giornate della didattica.

Da oggi al 14 settembre, in occasione delle Giornate della Didattica, alla Gran Guardia le Biblioteche presenteranno le loro proposte alle scuole, ma anche alle famiglie e a gruppi informali. Questo prevede visite degli spazi, ma anche percorsi tematici di approfondimento e scoperta delle varie collezioni, dai manga agli albi illustrati, passando per i tesori di carta della Civica.

Domani, martedì 10 settembre alle ore 18, in sala Convegni della Gran Guardia gli insegnanti degli istituti superiori potranno partecipare alla presentazione del programma per le scuole della quarta edizione di Libri e Rose (8-11 maggio 2025) a cura di Andrea Kerbaker di Kasa dei Libri di Milano.

Gli eventi gratuiti, prenotazione via mail scrivendo a bibliotecacivica.ragazzi@comune.verona.it