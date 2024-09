Tocatì per la prima volta a Veronetta: parcheggi e divieti di sosta e transito, pronto il piano viabilità

Pronto il piano della viabilità per il Tocatì, in programma per la prima volta nel quartiere di Veronetta dal 13 al 15 settembre.

Dal 13 al 15 settembre, per la prima volta arriva a Veronetta il Tocatì – Festival Internazionale dei Giochi in strada promosso dall’Associazione Giochi Antichi di Verona, in collaborazione con il Comune di Verona – Area Cultura e Turismo. In attesa di vedere rivelato l’intero programma delle XXII edizione, è già pronto il piano viabilità predisposto per la manifestazione.

La nuova edizione, dal titolo ‘L’Italia che Gioca’, vedrà la partecipazione di giocatori e giocatrici da tutte le regioni d’Italia. Per l’evento sono previste diverse modifiche alla sosta e alla viabilità.

Principali provvedimenti viabilistici.

Divieto di transito.

Dalle ore 16 del 13 settembre alle ore 24 del 15 settembre in: via XX Settembre, da corso Venezia a via dell’Artigliere; via San Nazaro, da Largo San Nazaro a via XX Settembre; largo San Nazaro; vicolo Porta Vescovo; piazza XVI Ottobre; salita Santo Sepolcro, da via XX Settembre a via Caroto e dalla medesima a via Alto San Nazaro; via Barana, da salita San Sepolcro a via Rosa Morando; via Alto San Nazaro; vicolo Terrà, da via XX Settembre a via San Nazaro; via Santa Toscana; vicolo Madonnina, da via XX Settembre al civico n. 12 della stessa; via Campofiore, da via dell’Artigliere a vicolo Campofiore; via dell’Artigliere, da via Nicola Mazza a via Campofiore.

Dalle ore 00 alle ore 8 del 14 e 15 settembre, sono autorizzati al transito solo i mezzi di pronto soccorso e intervento, i veicoli al servizio delle persone invalide, degli organizzatori muniti di apposito contrassegno, dei clienti diretti agli alberghi e dei titolari di posto auto e/o garage.

Divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli, su ambo i lati.

Dalle ore 8 del 13 settembre alle ore 24 di domenica 15 settembre, in: via XX Settembre, da corso Venezia a via dell’Artigliere; via San Nazaro, da Largo San Nazaro a via XX Settembre; largo San Nazaro, su tutto lo slargo; vicolo Porta Vescovo; tutta piazza XVI Ottobre; salita Santo Sepolcro, da via XX Settembre a via Alto San Nazaro; vicolo Terrà, da via XX Settembre a via San Nazaro; via Santa Toscana; vicolo Madonnina, da via XX Settembre al civico n. 12 della stessa; via Campofiore, da via dell’Artigliere a vicolo Campofiore; via dell’Artigliere, da via Nicola Mazza a via Campofiore; via Dogana, n. 6 stalli blu lato sinistro di Porta dogana; Corte Dogana, n. 3 stalli blu a sinistra del civico 6.

Tocatì a Veronetta, ulteriori modifiche viabilistiche.

Dalle ore 16 del 13 settembre alle ore 24 del 15 settembre, viene istituito: doppio senso di circolazione nelle laterali alle vie in cui sono posizionati i giochi del Tocatì, altrimenti non raggiungibili: via Arduino; vicolo Madonnina; vicolo Colombine; via Maffi; vicolo Vetri; vicolo Storto; vicolo Lungo; vicolo Terrà; vicolo Fontanelle San Nazaro; tratti laterali di via Therzian, compresi tra la stessa e via Campofiore.

Senso unico di circolazione in via Cantarane, tra via San Cristoforo e via Santa Marta. Sospensione delle corsie preferenziali di via San Paolo e via Muro Padri.

Parcheggi.

Per i residenti delle vie interessate dai divieti di sosta e/o transito sarà possibile parcheggiare gratuitamente al Parcheggio Centro, gestito da AMT3 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Gli interessati dovranno ritirare regolare tagliando alla colonnina di entrata al parcheggio e prima di prelevare il veicolo dovranno presentarsi alla sala controllo (presidiata h24) posta al piano terra della struttura.

A seguito di identificazione da parte del personale addetto, il ticket verrà annullato consentendo l’uscita dal parcheggio gratuitamente. Non sono disponibili l’area parcheggio di via Bassetti (dalle ore 00 del 14 settembre alle ore 24 del 15 settembre) e quella antistante il parco giochidi salita San Sepolcro (dalle ore 6 dell’11 settembre alle 24 del 16 settembre).

Taxi.

Postazioni a Porta Vescovo e punti di raccolta in Largo San Nazaro e via dell’Artigliere.