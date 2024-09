Comincia il Tocatì: ecco il programma del suo primo giorno di “scuola ludica”

Ecco il programma di oggi venerdì 13 settembre, primo giorno della ventiduesima edizione di Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada. L’Italia che Gioca è il titolo di questa edizione, che per la prima volta sarà ospitata nel cuore di Veronetta. Oltre 100 proposte permetteranno di scoprire palazzi storici, chiese, scorci inaspettati di un quartiere ricco di storia e fascino.

Programma di oggi.

Il Festival prende il via con l’incontro “Dalla tristezza dell’azzardo alla gioia del gioco”, alle ore 9.30 al Museo di Storia Naturale. Il convegno propone una visione unitaria d’insieme che favorisca la collaborazione di varie professionalità e istituzioni davanti alle sfide delle nuove e vecchie dipendenze.

Alle 11 si apriranno i lavori del Forum della Cultura Ludica al Polo Universitario S. Marta, che ospiterà due tavole rotonde: “Politiche Culturali, patrimonio vivente e società civile” e a seguire, alle 15, “Documentare il patrimonio vivente – Educare”.

Nel pomeriggio, sarà possibile conoscere la storia di Veronetta e i suoi abitanti con “Le trame di Veronetta”, una passeggiata attraverso i luoghi nascosti del lavoro e delle abilità artigiane, a cura di Ctg La Fenice.

Alle ore 18 si terrà la serata inaugurale del Festival, con una cerimonia festosa che parte da Piazza XVI Ottobre. Ad arricchire la cornice del patrimonio storico-artistico di Verona ci saranno le comunità di Gioco e Sport Tradizionale presenti al Festival riunite per festeggiare.

La sera, dalle 20.30, l’Acat – Associazione Club Alcologici Territoriali, organizza per la prima volta al Festival una caccia al tesoro in bicicletta nel quartiere di Veronetta.

Dalle 21 invece spazio alla musica, a performance teatrali, spettacoli di burattini, proiezioni cinematografiche e a giochi. Il parco di San Nazaro Alto ospiterà i Pastellesse Sound Group, “I bottari di Macerata Campania”, con un insolito spettacolo musicale, e i Salento Ensemble, un trio di musica popolare salentina costituito dagli strumenti principali fisarmonica, violino e tamburello salentino.

In Via XX Settembre, 90 si terrà “Le città in gioco”, due serate per celebrare il gioco su grande schermo a cura di Ri-Ciak e Università di Verona. In Corte Maddalene un nuovo spettacolo di Bam!Bam!Teatro, che celebrerà i dieci anni di attività mettendo in scena i protagonisti di tutte le storie dedicate al gioco. E la rassegna “La Pellicola che ti tocca”, a cura di Bridge Film Festival, in una nuova cornice, i Giardini Rondella Santa Toscana, che per la serata di venerdì propone il film “Nessun posto al mondo” di Vanina Lappa.

Infine, i Trampolisti di Schieti (PU) si sfideranno in Via XX Settembre 128. L’evento è a cura del Centro Socio culturale Don Italo Mancini.

Dalle 17 alle 23 si potranno degustare vini di cantine locali e specialità gastronomiche da aziende agricole del territorio all’Osteria del Gioco, a Porta Vescovo, e per la prima volta a Tocatì, immersa nel verde, la Cucina di San Nazaro Alto accoglierà gli ospiti del festival, dalle 18 alle 23, con una veduta inusuale e romantica sulla città di Verona.