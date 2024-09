Tocatì a Veronetta: divieti, percorsi consigliati, come muoversi in città. Cosa c’è da sapere

Tutto pronto per l’edizione 2024 del Tocatì, quest’anno a Veronetta.

Nelle giornate del 13,14 e 15 settembre a Verona, nel quartiere Veronetta, si svolgerà la XXII edizione del Festival Tocatì. Durante la chiusura delle vie interessate dai giochi, si suggeriscono i seguenti percorsi alternativi. L’ingresso al quartiere sarà possibile da via Terzian, che collegherà a tutte le vie dov’è consentita la circolazione.

TOCATI’ A VERONETTA: PERCORSI CONSIGLIATI.

Per i veicoli provenienti da Verona est che devono accedere alle vie di seguito riportate (via dell’Artigliere – via Nicola Mazza – via Cantarane – via Santa Marta – via Campofiore – vicolo Campofiore – via San Cristoforo – via Arduino – vicolo Madonnina – vicolo Colombine – via Maffi – via Bonomi – via Beltrame – via Terzian)

si consiglia di percorrere via Torbido direzione centro, girare a destra in viale dell’Università, di nuovo a destra in via Terzian, proseguire fino al volto di via Campofiore, percorrere vicolo Campofiore e via San Cristoforo.

Dall’intersezione con via San Cristoforo/via Mazza/via Cantarane (sarà invertito il senso di marcia di quest’ultima) sarà possibile svoltare a sinistra in via N. Mazza ed uscire dal quartiere svoltando a destra in via dell’Artigliere e a sinistra in via San Paolo (preferenziale percorribile a tutte le categorie di veicoli) per poi proseguire in tutte le direzioni, mentre sarà possibile svoltare a destra in via Cantarane per accedere a via santa Marta-via Arduino-vicolo Madonnina. In questo ultimo caso i veicoli in uscita dal quartiere dovranno dirigersi da via Cantarane verso i fornici di Porta Vescovo.

Ancora per i veicoli provenienti da Verona est che devono accedere alle vie laterali di via XX settembre (vicolo Vetri – vicolo Storto – vicolo lungo – via Terrà nelle quali è consentito il doppio senso di circolazione) è consigliato percorrere via A. Volta in direzione Teatro Romano, svoltare a sinistra in via Muro Padri, svoltare a destra in via G. Trezza e accedere alle varie vie laterali.

In uscita dalle stesse è possibile percorrere via San Vitale, girare a destra in via San Paolo (preferenziale percorribile a tutte le categorie di veicoli) per poi proseguire in tutte le direzioni.

Per i veicoli provenienti dal Centro di Verona, Verona sud o dal Teatro Romano e che devono accedere alle vie di seguito riportate (via dell’Artigliere – via Nicola Mazza – via Cantarane – via Santa Marta – via Campofiore – vicolo Campofiore – via San Cristoforo – via Arduino – vicolo Madonnina – vicolo Colombine – via Maffi – via Bonomi – via Beltrame – via Terzian)

si consiglia di percorrere Lungadige Porta Vittoria, girare a destra in via San Francesco, ancora a destra in viale dell’Università, girare a sinistra in via Terzian, proseguire fino al volto di via Campofiore, prendere vicolo Campofiore, via San Cristoforo.

Dall’intersezione con via San Cristoforo/via Mazza/via Cantarane (sarà invertito il senso di marcia di quest’ultima) sarà possibile svoltare a sinistra in via N. Mazza ed uscire dal quartiere girando a destra in via dell’Artigliere e a sinistra in via San Paolo (preferenziale percorribile a tutte le categorie di veicoli) per poi proseguire in tutte le direzioni, mentre sarà possibile svoltare a destra in via Cantarane per accedere a via santa Marta-via Arduino-vicolo Madonnina. In questo ultimo caso i veicoli in uscita dal quartiere dovranno dirigersi da via Cantarane verso i fornici di Porta Vescovo.

Ancora per i veicoli provenienti dal Centro di Verona, Verona sud o dal Teatro Romano e che devono accedere alle vie laterali di via XX settembre (vicolo Vetri – vicolo Storto – vicolo lungo – via Terrà nelle quali è consentito il doppio senso di circolazione) è consigliato percorrere via Carducci direzione Giardino Giusti, svoltare a destra in via Muro Padri, svoltare a destra in via G. Trezza e accedere alle varie vie laterali.

In uscita dalle stesse si può percorre via San Vitale, svoltare a destra in via San Paolo (preferenziale percorribile a tutte le categorie di veicoli) per poi proseguire in tutte le direzioni.

Divieto di transito.

Dalle ore 16 del 13 settembre alle ore 24 del 15 settembre in: via XX Settembre, da corso Venezia a via dell’Artigliere; via San Nazaro, da Largo San Nazaro a via XX Settembre; largo San Nazaro; vicolo Porta Vescovo; piazza XVI Ottobre; salita Santo Sepolcro, da via XX Settembre a via Caroto e dalla medesima a via Alto San Nazaro; via Barana, da salita San Sepolcro a via Rosa Morando; via Alto San Nazaro; vicolo Terrà, da via XX Settembre a via San Nazaro; via Santa Toscana; vicolo Madonnina, da via XX Settembre al civico n. 12 della stessa; via Campofiore, da via dell’Artigliere a vicolo Campofiore; via dell’Artigliere, da via Nicola Mazza a via Campofiore.

Dalle ore 00 alle ore 8 del 14 e 15 settembre, sono autorizzati al transito solo i mezzi di pronto soccorso ed intervento, i veicoli al servizio delle persone invalide, degli organizzatori muniti di apposito contrassegno, dei clienti diretti agli alberghi e dei titolari di posto auto e/o garage.

Divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli, su ambo i lati.

Dalle ore 8 del 13 settembre alle ore 24 di domenica 15 settembre, in: via XX Settembre, da corso Venezia a via dell’Artigliere; via San Nazaro, da Largo San Nazaro a via XX Settembre; largo San Nazaro, su tutto lo slargo; vicolo Porta Vescovo; tutta piazza XVI Ottobre; salita Santo Sepolcro, da via XX Settembre a via Alto San Nazaro; vicolo Terrà, da via XX Settembre a via San Nazaro; via Santa Toscana; vicolo Madonnina, da via XX Settembre al civico n. 12 della stessa; via Campofiore, da via dell’Artigliere a vicolo Campofiore; via dell’Artigliere, da via Nicola Mazza a via Campofiore; via Dogana, n. 6 stalli blu lato sinistro di Porta dogana; Corte Dogana, n. 3 stalli blu a sinistra del civico 6.

Ulteriori modifiche viabilistiche.

Dalle ore 16 del 13 settembre alle ore 24 del 15 settembre, viene istituito: doppio senso di circolazione nelle laterali alle vie in cui sono posizionati i giochi del Tocatì, altrimenti non raggiungibili: via Arduino; vicolo Madonnina; vicolo Colombine; via Maffi; vicolo Vetri; vicolo Storto; vicolo Lungo; vicolo Terrà; vicolo Fontanelle San Nazaro; tratti laterali di via Therzian, compresi tra la stessa e via Campofiore.

Senso unico di circolazione in via Cantarane, tra via San Cristoforo e via Santa Marta. Sospensione delle corsie preferenziali di via San Paolo e via Muro Padri.

Parcheggi.

Per i residenti delle vie interessate dai divieti di sosta e/o transito sarà possibile parcheggiare gratuitamente al Parcheggio Centro, gestito da AMT3 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Gli interessati dovranno ritirare regolare tagliando alla colonnina di entrata al parcheggio e prima di prelevare il veicolo dovranno presentarsi alla sala controllo (presidiata h24) posta al piano terra della struttura. A seguito di identificazione da parte del personale addetto, il ticket verrà annullato consentendo l’uscita dal parcheggio gratuitamente.

Non sono disponibili l’area parcheggio di via Bassetti (dalle ore 00 del 14 settembre alle ore 24 del 15 settembre) e quella antistante il parco giochidi salita San Sepolcro (dalle ore 6 dell’11 settembre alle 24 del 16 settembre).

Taxi.

Postazioni a Porta Vescovo e punti di raccolta in Largo San Nazaro e via dell’Artigliere.