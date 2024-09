Fa wing foil sul Garda in mezzo alla burrasca, salvato 66enne

La Guardia costiera del lago di Garda ha salvato un 66enne che si era avventurato nella burrasca con la sua tavola da wing foil.

Nonostante fosse stata divulgata l’allerta meteo che avrebbe interessato anche il lago di Garda, dal lungolago di Desenzano è giunta alla Guardia Costiera di Salò, la segnalazione di una persona in acqua che, avendo intrapreso l’attività sportiva con un wing foil, con il peggiorare delle condizioni lacustri, che facevano registrare onde di quasi 2 metri, si è poi visto in difficoltà restando aggrappato alla tavola a pochi metri dalla scogliera.

Immediato l’invio in zona di una motovedetta della Guardia Costiera Gardesana, che in pochi minuti è riuscita a raggiungere lo sportivo di 66 anni, di nazionalità italiana, poi recuperato a bordo della motovedetta con non poche difficoltà a causa delle onde molto alte e la vicina scogliera frangiflutti.

Una volta a bordo, infreddolito e con crampi è stato poi trasferito dai guardiacoste a Desenzano, dove ad attenderlo vi era un’autoambulanza del 118, che ha preso in cura il malcapitato, senza poi necessità di trasferirlo in ospedale.

Le raccomandazioni della Guardia Costiera.

Nuovamente viene rilanciato il messaggio della Guardia Costiera di NON INTRAPRENDERE NAVIGAZIONI O ATTIVITA’ SPORTIVE CON CONDIMETEO AVVERSE, QUALI VENTO, PIOGGIA E LAGO MOSSO, bensì di verificare sempre preventivamente, tramite i siti internet meteo, molto attendibili e precisi, sia lo stato del meteo, ma anche analizzare l’evoluzione delle condizioni previste, che possono diventare particolarmente pericolose come avvenuto oggi sul lago di Garda.