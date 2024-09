Schianto frontale tra due auto nel nuovo sottopasso, traffico in tilt

Verona, nuovo incidente nel sottopasso e traffico in tilt.

Dopo quello di qualche giorno fa, ancora un incidente nel nuovo sottopasso di Città di Nimes a Verona. Erano circa le 13.30 di oggi, giovedì 12 settembre, quando due auto si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da accertare, complici probabilmente l’asfalto bagnato dalla pioggia e la velocità.

A causa dello scontro la polizia locale di Verona è stata costretta a chiudere il sottopasso per due ore, fino alle 15.30, in entrambe le direzioni, con il traffico nella zona completamente in tilt. Feriti fortunatamente in modo lieve gli occupanti delle due auto coinvolte nell’incidente.