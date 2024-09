Furgone va a sbattere nel sottopasso e si mette di traverso, traffico in tilt

Verona, incidente nel sottopasso.

Un incidente nel sottopasso ha creato non pochi disagi alla circolazione stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 settembre, a Verona: un furgone, per cause ancora da accertare, è infatti andato a sbattere mentre percorreva una rampa del nuovo sottopasso unificato di Città di Nimes, finendo per mettersi di traverso in mezzo alla carreggiata.

La polizia locale è stata costretta a intervenire chiudendo una corsia. Inevitabili i disagi alla viabilità e le lunghe code.