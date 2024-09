Nuova rotatoria allo stadio, finiti i lavori. In attesa della filovia

Verona, finiti i lavori per la nuova rotatoria allo stadio.

Finiti i lavori allo stadio per la realizzazione della nuova rotatoria all’altezza di via Fra’ Giocondo e via Palladio, un’opera propedeutica alla realizzazione della filovia e che, in funzione già da oggi, contribuisce a migliorare la viabilità della zona.

I new jersey in plastica posizionati oggi saranno presto sostituiti da quelli in cemento armato, che a loro volta verranno tolti quando entrerà in funzione la filovia.

La rotatoria è stata anticipata nei mesi scorsi da alcuni interventi propedeutici: l’istituzione del senso unico di marcia in via Negrelli, nel tratto tra via Sansovino e via Fra’ Giocondo, dove transitano gli autobus del trasporto pubblico locale per andare verso la stazione di Porta Nuova; la riorganizzazione in senso longitudinale degli stalli auto in via Fra’ Giocondo; Olimpia resterà, anche il sabato, percorribile nella direzione da viale Palladio verso la circoscrizione, per viaggiare nel senso opposto nei giorni di mercato si potranno imboccare via Negrelli, via Fra’ Giocondo per sbucare sulla rotonda e immettersi in via Palladio.

In questi giorni inoltre sono stati risagomati i tre golfi, uno dei quali è diventato un’aiuola alberata, smussati gli angoli nelle vie interessate e ultimati gli attraversamenti pedonali. Già spostati anche una dozzina di banchi del mercato del sabato.

“Siamo intervenuti su un incrocio caotico che viene ora sistemato anche in vista della realizzazione della filovia – spiega l’assessore alle Strade Federico Benini-. La rotatoria è in funzione già da oggi e sarà ultimata nei prossimi mesi”.