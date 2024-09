Festa di fine estate: sostenibilità e ambiente si incontrano al Porto.

Torna in Circoscrizione 7 la “Festa di Fine Estate”: domenica 15 settembre, negli spazi del centro parrocchiale di Porto San Pancrazio – Circolo Noi. Numerosi laboratori legati alla sostenibilità accoglieranno la cittadinanza per una giornata di condivisione e voglia di stare insieme.

Laboratori.

I laboratori legati alla sostenibilità saranno realizzati da Scuola di cesteria di Verona. La Raganella Onlus, Rebeca Benites con il riciclo della stoffa, Filarte, Consorzio Sol.Co., Biosphera. Acque Veronesi, Chiara Azzetti del Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità di Peri, gli Amici del Lazzaretto con gli assaggi del miele ed il Gruppo Scout Verona 5.

Programma.

La manifestazione inizierà alle 9, con ritrovo al centro di Comunità di via Stoppele e con l’avvio del progetto di educazione intergenerazionale tra bambini e anziani del quartiere. Poi la consegna simbolica di semi che saranno messi a dimora nel centro Parrocchiale e si andranno a seminare con Gea Onlus.

La giornata proseguirà con una passeggiata per le strade del quartiere: via Stoppele, via Marconcini e via Flaminio.