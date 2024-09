Verona, cane morto in auto: padroni assolti con formula piena.

La conclusione della triste storia del cane Argo, un Rhodesian Ridgeback, morto in auto per il caldo: padroni assolti con formula piena. La coppia accusata di aver causato la morte del proprio amico a quattro zampe, lasciato in auto davanti alle piscine Santini nel 2022, è stata completamente assolta. Il quotidiano L’Arena ha riportato la notizia, specificando che la difesa dei proprietari aveva richiesto un processo abbreviato, includendo la testimonianza dei proprietari stessi.

Quel tragico giorno, i due erano convinti di aver lasciato il cane a casa con l’aria condizionata accesa. Invece Argo era in macchina, e solo quando alcuni passanti lo notarono boccheggiare all’interno del veicolo, fu dato l’allarme. Le temperature erano estremamente alte, con 36 gradi all’esterno che, all’interno della macchina parcheggiata al sole e con i finestrini chiusi, arrivavano fino a 50 gradi. Purtroppo, per Argo non ci fu nulla da fare e i proprietari furono denunciati per maltrattamento di animali.

Nel processo si erano costituite parti civili sia l’Enpa che la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che chiesero un risarcimento di 10 mila euro a testa, oltre alle spese legali. Tramite il loro avvocato, che ha dimostrato come i fatti fossero il risultato di una tragica fatalità, la coppia è stata assolta con formula piena.