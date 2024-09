A Castelnuovo del Garda tornano la Festa dell’Uva e la “Marapergola”.

Torna in piazza Libertà il cuore della Festa dell’Uva, in programma dal 13 al 15 settembre a Castelnuovo del Garda. La 58esima edizione della manifestazione, organizzata dalla pro loco in collaborazione con l’amministrazione comunale, vedrà riunite nella piazza le tradizionali casette delle associazioni e gli stand enogastronomici. Via Marconi diventerà invece la “strada dei sapori”, una sorta di vetrina delle pro loco della provincia che presentano le eccellenze di casa propria.

L’uva, e naturalmente il vino, saranno al centro della tre giorni castelnovese, con la partecipazione delle Cantine del territorio. Queste avranno un proprio spazio dedicato alla degustazione in piazza degli Alpini, davanti al municipio. Completano il programma appuntamenti musicali, spettacoli e giochi riservati ai bambini.

L’apertura ufficiale della festa è prevista per venerdì 13 settembre alle 20.15 con il taglio del nastro da parte del sindaco Davide Sandrini. Subito dopo il concerto della banda cittadina. Si prosegue sabato con un ricco programma di musica e spettacoli, con stand enogastronomici sempre in funzione.

Domenica 15 (dalle 7.30 alle 9) partenza della tradizionale corsa podistica “Marapergola” da piazza Angelini. A seguire, appuntamenti musicali e attività per bambini, sempre accompagnati da buona cucina e ottimo vino.