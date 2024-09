Un tasso gli attraversa la strada di colpo, ferito uno scooterista

Incredibile incidente in viale del Brennero a Verona: uno scooterista si è visto tagliare la strada da un tasso.

Uno scooterista è rimasto ferito questa mattina, mercoledì 4, in viale del Brennero, a Verona, in seguito a uno scontro insolito ma purtroppo sempre più frequente: un tasso gli ha improvvisamente attraversato la strada, provocando la caduta dell’uomo. Il ferito è stato prontamente soccorso e trasportato all’ospedale di Negrar. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Verona. L’episodio riaccende i riflettori su una problematica che sta diventando un’emergenza sempre più pressante nel territorio veronese: l’aumento degli incidenti stradali causati da animali selvatici.

Dal Comando della polizia locale evidenziano infatti come lupi, cinghiali, tassi, e persino animali domestici come cani e gatti che fuggono dalle abitazioni dei loro proprietari, rappresentino un rischio crescente, specialmente nelle aree collinari che si estendono dalla Valpolicella alla Valpantena. I dati parlano chiaro: nel comune di Verona, gli incidenti stradali con animali sono aumentati del 25% tra il 2023 e il 2024.