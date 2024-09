A Natale torna la stella in piazza Bra, ma solo a metà: al posto della coda, fasci di luce

La storica stella di Natale tornerà in piazza Bra a Natale, ma senza la coda che “entra” nell’Arena.

La stella di Natale in piazza Bra quest’anno ci sarà, anche se non tutta intera, come eravamo abituati a vederla prima del crollo in fase di smontaggio del gennaio 2023. Questa mattina, a Palazzo Barbieri, sono stati infatti annunciati nuovi aggiornamenti riguardanti il futuro della celebre stella in acciaio, simbolo del Natale a Verona da oltre 40 anni.

Prima cosa: il basamento crollato dovrà essere ripensato. Lo ha detto chiaro e tondo la vicesindaca Barbara Bissoli: “Dopo incontri e valutazioni tecniche con i dirigenti del Comune, con professionisti, e naturalmente con Fondazione per l’Arena, siamo arrivati alla conclusione che il nuovo basamento deve essere riprogettato secondo le più recenti norme del 2018 e 2023, per garantire la sicurezza statica e dinamica dell’Arena e per la sicurezza pubblica”.

Nel frattempo, però, bisogna pensare al Natale 2024, dopo che già lo scorso anno la storica stella venne sostituita, tra i mugugni dei veronesi, da un’installazione luminosa. E il Comune avrebbe previsto una “soluzione ponte” che prevede l’installazione in piazza Bra della tradizionale stella d’acciaio, ma senza la coda che sale e poi scende dentro l’Arena. Al posto della coda, verranno utilizzati fasci di luce. Attualmente, i tecnici stanno lavorando per determinare la fattibilità di questa soluzione.

La stella luminosa che lo scorso anno era stata installata in piazza Bra verrà invece piazzata in un altro angolo della città.