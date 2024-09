Verona, incidente con la moto a San Michele Extra: ferito un 24enne.

Cade con la moto a San Michele Extra, 24enne ferito: l’incidente, secondo quanto ricostruito, è accaduto intorno alle 23 di ieri, martedì 3 settembre. Il motociclista ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, mentre si trovava a percorrere via Unità d’Italia, a San Michele Extra.

Una volta arrivati i soccorsi, il giovane è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.