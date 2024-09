Al via la “Sagra dei Santi Angeli Custodi”: in programma “Dire Straits Tribute.

Dal 5 all’8 settembre si svolgerà la “Sagra dei santi angeli custodi 2024” in via Brunelleschi 6, in quartiere Stadio. Ogni sera sarà animata da mercatini, giochi e vendita dei biglietti della lotteria.

Programma.

Giovedì 5 settembre.

ore 19:00 apertura degli stand gastronomici.

ore 19:30 baby dance.

ore 21:00 musica dal vivo con Vida Loca.



Venerdì 6 settembre.

ore 19:00 apertura degli stand gastronomici.

ore 19:30 baby dance.

ore 21:00 dj set con dj Emilio.



Sabato 7 settembre.

ore 19:00 apertura degli stand gastronomici.

ore 19:30 baby dance.

ore 21:00 musica dal vivo con Tribute-A, una band che suona solo il meglio dai ’60 a oggi.



Domenica 8 settembre.

ore 16:30 letture sul prato per bambini e baby dance.

ore 19:00 apertura degli stand gastronomici.

ore 19:30 baby dance.

ore 20:00 estrazione premi lotteria.

ore 21:00 musica dal vivo con Encore Dire Straits tribute.