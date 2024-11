Weekend a Verona e provincia: gli eventi “clou” dal 22 al 24 novembre.

Se state pianificando il vostro weekend dal 22 al 24 novembre, Verona e provincia offrono tante occasioni ed eventi. Tra mercatini, sagre e iniziative natalizie, ecco le migliori proposte per trascorrere giornate all’insegna del divertimento, della cultura e della buona cucina.

Artigianato e creatività a Verona.

Il “Festival dell’Handmade – I Nuovi Creativi” il 23 e 24 novembre nello Spazio Baleno, con una selezione di artigiani con oggetti unici. Si possono trovare regali di Natale originali, dai bijoux all’home décor, fino alle candele artigianali e agli accessori fatti a mano.

Mercatini e modernariato a Valeggio sul Mincio.

Per gli amanti del vintage, il mercato dell’antiquariato di Valeggio sul Mincio torna domenica 24 novembre. Oggetti d’epoca, pezzi di design e collezionismo.

Natale a Lazise: magia sul lago.

Da sabato 23 novembre, Lazise si trasforma in un villaggio natalizio, dove artigianato locale e prodotti tipici animano casette di legno tra piazza Vittorio Emanuele e il Lungolago Marconi. Non solo mercatini: pista di pattinaggio, spettacoli e concerti e il tradizionale Palo della Cuccagna. L’area Street Food immancabile. Aperto il 23, 24, 30 novembre, 1, 7, 8, 14, 15, 21-24 dicembre e continuativamente dal 26 dicembre al 6 gennaio. Orari: 10-19.

La magia del Natale illumina il “villaggio” di San Bonifacio.

Dal 22 novembre, la magia del Natale illumina San Bonifacio che si trasformerà in un magico villaggio natalizio. Ci saranno tante luci, una grande pista di pattinaggio, mercatini e tante attività per grandi e bambini. L’evento “Magia di Natale a San Bonifacio”, andrà avanti fino all’Epifania. La magia delle Feste a San Bonifacio si accenderà venerdì 22 novembre alle 17.30 con l’accensione delle luminarie. Il primo weekend in piazza ci sarà Fogo castagne vin brûlé. Il programma qui.

Il gusto della tradizione: bollito, olio e verza moretta.

A Isola della Scala, continua fino all'1 dicembre la Fiera del Bollito con la Pearà, una celebrazione dei sapori tipici veronesi. La manifestazione prosegue fino al 1 dicembre.

A Veronella, invece, è il momento della Festa della Verza Moretta, dedicata ai piatti a base di questa particolare varietà di cavolo. Fino al 24 novembre e dal 28 novembre al 1° dicembre, Veronella accoglierà tutti gli amanti della buona cucina e delle tradizioni locali in una struttura riscaldata, perfetta per le serate di festa.

Gli appassionati di enogastronomia non possono perdersi la Festa dell'Olio e del Vino a Mezzane di Sotto, dal 22 al 24 novembre, con degustazioni e prodotti locali.

Bardolino: il villaggio natalizio sul Garda.

Sabato 23 novembre inaugura “Natale a Bardolino”, una manifestazione che trasforma la cittadina in uno scenario da cartolina. Fino al 6 gennaio, potrete passeggiare lungo le rive del Lago di Garda tra bancarelle, addobbi scintillanti e attrazioni per tutta la famiglia come la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la ruota panoramica e la slitta interattiva di Babbo Natale. Il 31 dicembre, la festa di Capodanno al parco Carrara Bottagisio darà il via al nuovo anno con musica e divertimento.

Divertimento a misura di bambino a Bussolengo.

A Bussolengo, il 23 e 24 novembre, “Il Paese dei Balocchi” offre giochi, truccabimbi e animazione per i più piccoli. Per gli adulti, invece, il “Festival degli Gnocchi” renderà il pranzo una festa di sapori.

Verona Mineral Show: gemme e fossili in mostra.

Appuntamento dal 22 al 24 novembre a Veronafiere con il Verona Mineral Show, evento per chi ama cristalli, fossili e pietre preziose. Con oltre 250 espositori da 24 Paesi, questa è una delle mostre-mercato più importanti d’Europa nel suo genere.

Verona, la mostra dei presepi alla Gran Guardia.

Anche quest’anno, Verona si accende con la magia del Natale con la nuova edizione della rassegna dedicata ai presepi, a Palazzo della Gran Guardia. Dal 23 novembre 2024 al 19 gennaio 2025, la città sarà palcoscenico di un evento che unisce tradizione, arte e cultura globale.