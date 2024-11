Prima spolverata di neve sulla Lessinia e sulle montagne del Veronese

La debole perturbazione di giovedì sera ha portata una prima spolverata di neve sulla Lessinia e sulle montagne veronesi.

Prima spolverata di neve sulla Lessinia e sulle montagne veronesi. La debole perturbazione che ci ha interessati ieri sera, giovedì, ha infatti avuto se non altro il merito di portare per la prima volta quest’anno sulle nostre montagne un sottile velo bianco.

Le temperature, spiegano gli esperti di meteo4verona, sono destinate a rimanere basse ancora per oggi e domani, prima di aumentare da domenica con la scomparsa, di già, della poca neve caduta sui monti. Nel frattempo per oggi, venerdì 22, temperature massime previste sui 10-11°C grazie al cielo sereno: infatti, la giornata sarà completamente all’insegna del bel tempo ma attenzione al vento che localmente, soprattutto in montagna e nelle valli, potrebbe risultare molto forte e aumentare la sensazione di freddo. Temperature minime in pianura stamattina tra +1°C e +4°C.