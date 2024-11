Rapina e violenza ai mercatini di Natale: “Venire a Verona non deve essere pericoloso”.

Un episodio di rapina e violenza ha macchiato i mercatini di Natale di Verona, con un 25enne arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. L’uomo è accusato di rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Subito dopo l’arresto, Francesca Toffali, presidente di Confcommercio della Circoscrizione 1, ha rilasciato una dura dichiarazione sulla sicurezza in città.

“Complimenti alle forze dell’ordine per l’intervento tempestivo”, ha dichiarato Toffali. “Ma non possiamo ignorare che questo è l’ennesimo episodio che conferma una criticità ormai radicata anche a Verona. È inutile negarcelo”.

Per affrontare la situazione, Toffali ha sottolineato la necessità di due interventi urgenti. Da un lato, la presidente ha ribadito la richiesta di una “riforma della giustizia a livello nazionale per inasprire le pene per determinati reati e regolamentare le politiche immigratorie”. Dall’altro, ha evidenziato l’importanza di una “strategia di sicurezza territoriale, che coinvolga il Comune, la Prefettura e la Questura, con Confcommercio pronta a offrire la massima collaborazione”.

“Chiediamo venga convocato immediatamente un comitato per la sicurezza, dove si tratti esclusivamente della problematica della legalità e della sicurezza“, ha aggiunto Toffali. Per lei, la gravità di questi comportamenti “non risiede solo nel reato in sé“, ma anche nel messaggio che si potrebbe diffondere: “Venire a Verona potrebbe diventare pericoloso, sia per fare acquisti che per frequentare i locali“.

Infine, la presidente ha lanciato un monito per la città: “Il commercio ha bisogno di una promozione positiva, sia comunicativa che effettiva, della città. Non possiamo permettere che Verona venga percepita come un luogo dove, in qualche modo, si possa fare ciò che si vuole senza conseguenze“.