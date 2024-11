Veronafiere: la magia delle pietre in mostra al Verona Mineral Show.

La magia delle pietre in mostra al Verona Mineral Show: dal 22 al 24 novembre, Veronafiere ospita la fiera di riferimento in Italia per gli appassionati di minerali, fossili, pietre preziose e gioielli. Questo evento internazionale richiama ogni anno oltre 250 espositori, pronti a presentare le loro collezioni su un’area di 10 mila metri quadrati.

La manifestazione non è solo una mostra, ma una vera e propria vetrina per chi cerca pezzi unici: dai gioielli di design ai bijoux più originali, ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Per gli appassionati, l’evento offre anche opportunità di approfondimento, grazie a un programma di attività didattiche coinvolgenti.

I laboratori organizzati dall’Associazione Geologica e Mineralogica Veronese sono tra i più apprezzati, come quello dedicato all’estrazione di fossili dalla roccia, un’attività che affascina tanto i bambini quanto gli adulti. Non mancheranno conferenze tenute da esperti del settore, che tratteranno tematiche di mineralogia, geologia e paleontologia, con approfondimenti scientifici.