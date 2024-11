Istituto Anti di Villafranca: finiti i lavori di adeguamento sismico delle palestre.

Sono finiti i lavori di adeguamento sismico delle palestre dell’Istituto Anti di Villafranca di Verona, che hanno interessato un’area di oltre mille metri quadrati. I cantieri, iniziati nel 2023, hanno portato a una serie di interventi strutturali e funzionali per garantire la sicurezza e migliorare la qualità degli spazi sportivi della scuola.

Il progetto ha previsto una serie di modifiche significative, come la sostituzione del vecchio tetto in tegoli prefabbricati con una nuova struttura in legno lamellare, composta da travi lunghe fino a 30 metri. Inoltre il rinnovo dei serramenti, che ora rispondono alle normative sismiche più recenti. È stata anche effettuata la posa di travi in acciaio per consolidare le pareti perimetrali, aumentando la stabilità dell’edificio.

Interventi.

Uno degli interventi più rilevanti riguarda la pavimentazione delle due palestre. Nella principale è stato installato un nuovo parquet in legno, una scelta che ha comportato costi e tempi maggiori rispetto al piano iniziale, che prevedeva l’uso di pavimento in pvc. Nonostante le difficoltà, questa modifica è stata adottata per migliorare ulteriormente la qualità degli spazi sportivi. La palestra più piccola, invece, ha visto la sostituzione del pavimento in pvc con una versione ad alte prestazioni durante il ponte del primo novembre, evitando interruzioni nelle attività scolastiche.