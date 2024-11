“Verona weekend”: cosa fare e tutti gli eventi in città e provincia nel fine settimana

“Verona weekend”: cosa fare in città e provincia nel fine settimana da venerdì 15 a domenica 17 novembre.

Se vi state chiedendo cosa fare questo weekend dal 15 al 17 novembre a Verona, ecco qualche idea. In questo fine settimana non mancano le occasioni per stare in compagnia tra divertimento ed eventi gastronomici.

Sport e trekking.

Per chi ama passare una giornata all’aria aperta all’insegna dello sport e del fitness, questo weekend Verona e la sua provincia offrono diverse proposte.

Eurospin Verona Run Marathon – Verona

Il 17 novembre 2024, Verona diventerà il palcoscenico della Eurospin Verona Run Marathon, uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. Organizzata dall’associazione sportiva G.a.a.c. 2007 Veronamarathon A.S.D. e patrocinata dal Comune di Verona, la maratona accoglierà oltre 10.000 partecipanti da tutto il mondo, che si daranno appuntamento per una celebrazione unica di sport e cultura. L’evento gode inoltre del supporto di Città Sane, in collaborazione con il Comune di San Martino Buon Albergo e il patrocinio della Regione Veneto. Per chi è interessato ad assistere, la maratona si terrà in Piazzale Olimpia dalle ore 8.30.

Trekking della Verza Moretta – Veronella

Domenica 17 novembre 2024, alle ore 12, Veronella ospiterà il Trekking della Verza Moretta, un evento che unisce gastronomia, cultura e natura. L’incontro si terrà in Piazza Guglielmo Marconi, dove i partecipanti inizieranno la giornata con un risotto alla verza, accompagnato dal Rabosello, un vino locale. l trekking proseguirà lungo “la via de la Moréta”, un percorso di 6,5 km che attraverserà luoghi storici come la Corte Grande, Villa Serego con le sue barchesse attribuite ad Andrea Palladio, il “Tezon” per la produzione di salnitro, e altre corti storiche. L’iniziativa si inserisce nel panorama della Festa della Verza Moretta a Veronella.

Soundwalk in alta Lessinia – Lessinia

Domenica 17 novembre 2024, l’alta Lessinia ospiterà un’esperienza immersiva unica: una soundwalk in faggeta. L’escursione sarà guidata da Annachiara Fasoli, ricercatrice sonora, ed Elisa Imbimbo, guida ambientale escursionistica. Questa passeggiata sonora permetterà ai partecipanti di immergersi nella magia del bosco, esplorandone i suoni e la musicalità naturale. L’incontro è presso Malga Campolevà di Sotto, alle ore 09.30.

Fiere e sagre.

I prodotti stagionali del territorio vengono valorizzati con appuntamenti da non perdere questo weekend!

Festa della Verza Michelina – Verona

Domenica 17 novembre 2024, San Michele Extra si animerà con la tradizionale Festa della Verza Michelina. L’evento è dedicato alla valorizzazione dei prodotti locali e alla sensibilizzazione su temi ambientali e agricoli. La giornata, che prenderà il via alle ore 10 in Piazza del Popolo, offrirà un ampio programma di attività aperte a tutti: laboratori pratici, degustazioni dei prodotti tipici, conferenze e incontri con associazioni locali impegnate nella sostenibilità.

Festival della Pizza – Bussolengo

Dal 15 al 17 novembre 2024, Bussolengo accoglierà la nuova edizione della rassegna “Bussolengo d’Autunno” con il Festival della Pizza, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della pizza. L’evento si terrà dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00, offrendo ai visitatori la possibilità di gustare pizze di ogni tipo, preparate da maestri pizzaioli. L’iniziativa si terrà presso Strada di San Vittore, 1.

Antica Fiera di Cavalcaselle – Castelnuovo del Garda

L’Antica Fiera di Cavalcaselle torna dal 15 al 18 novembre 2024 sul colle San Lorenzo, nella frazione di Castelnuovo del Garda. Questo evento di origine millenaria, riproposto dalla Pro loco con il supporto dell’Amministrazione comunale, celebra le antiche tradizioni locali, ricordando quando i pastori si fermavano qui durante la transumanza per traghettare il bestiame sul Mincio. La fiera offrirà stand enogastronomici con prodotti tipici, momenti di intrattenimento e spazi dedicati alle tradizioni rurali e artigianali.

Incontri da non perdere questo weekend a Verona.

Sono numerosi gli incontri organizzati sul territorio questo fine settimana: cultura e innovazione sono i protagonisti indiscussi di questi eventi.



Sigfrido Ranucci presenta il libro “La scelta” – Lazise

Lunedì 18 novembre 2024, alle ore 21 presso la Dogana Veneta di Lazise, Sigfrido Ranucci presenterà il suo ultimo libro La scelta. Conosciuto come volto di Report e simbolo del giornalismo d’inchiesta in Italia, Ranucci condivide nel suo nuovo libro i retroscena delle sue più importanti indagini, offrendo uno sguardo personale sul suo cammino e sulle figure che lo hanno ispirato. Attraverso queste pagine, Ranucci invita il pubblico a riflettere su temi di legalità e giustizia sociale, portando avanti la domanda chiave che anima il suo lavoro: “Qual è la scelta giusta?”

Sigfrido Ranucci, conduttore di Report

Offline torna in versione Hygge Saturday – Verona

Sabato 16 novembre 2024, alle ore 15.00 presso Hygge Hive Offline torna in versione Hygge Saturday, offrendo un’esperienza all’insegna del calore, dell’intimità e del benessere ispirata al concetto danese di hygge. In uno spazio accogliente, i partecipanti saranno invitati a spegnere il cellulare per un giorno, dedicandosi a hobby creativi e facendo nuove conoscenze. L’evento include diversi workshop: l’area Books offre un angolo per sfogliare libri comodamente sul divano, mentre l’area Board Games propone carte e giochi da tavolo per divertirsi insieme. Non mancherà uno spazio Food & Drinks per gustare qualcosa di caldo e delizioso.

Incontro “Brickling Studio” – Verona

Fabrizio Pedrazza, socio di Verona Brick, conclude la serie degli incontri sulle tecniche avanzate di utilizzo del software “Bricklink Studio”, realizzato appositamente per la costruzione a computer di opere in mattoncini LEGO®. L’appuntamento questo weekend è sabato 16 novembre 2024 presso lo spazio di coworking “311 Verona” in Lungadige Galtarossa 21, dalle ore 15.30.

Nuove aperture a Verona.

Questo weekend è segnato da alcune nuove aperture, per chi vuole trascorrere una giornata diversa dal solito.

Inaugurazione Museo delle Illusioni Ottiche – Verona

Il 15 novembre 2024, Verona inaugura un nuovo spazio sorprendente: il Museo delle Illusioni Ottiche fra Arte e Scienza. Dalle ore 16 alle 19, il museo aprirà le porte in vicolo Santa Caterina, 26, vicino al celebre balcone di Romeo e Giulietta. Questo museo innovativo promette esperienze immersive e illusioni che sfidano la percezione: si potrà “volare” sulla città senza paracadute, attraversare il Cielo Stellato di Van Gogh, apparire e sparire come per magia e poi ritrovarsi esattamente al punto di partenza.

Una delle illusioni ottiche proposte dal nuovo museo a Verona

Inaugurazione Mercatini di Natale – Verona

Dal 15 novembre al 26 dicembre 2024, Verona si immergerà nella magica atmosfera natalizia con il ritorno dei tradizionali Mercatini di Natale, organizzati in collaborazione con il celebre Christkindlmarkt di Norimberga. Le vie del centro e i quartieri della città saranno animati da stand festosi, luci scintillanti e una pista sul ghiaccio. Quest’anno, per la prima volta, i caratteristici chalet in legno si trasferiranno in via Pallone, lasciando le storiche piazza dei Signori, piazza Mercato Vecchio e piazza del Tribunale.